Crudo relato denuncia presuntos abusos sexuales de Premio Nacional de Ciencias

"Tenía nueve años; Pedro Labarca me masturbó".

Con estas crudas palabras Ileana Elordi, de actuales 28 años, relata a La Tercera uno de los diferentes abusos que denuncia haber sufrido por parte del Premio Nacional de Ciencias Naturales 2004 -y padre de una de sus grandes amigas de la infancia-, fallecido en julio de este año.

Elordi se encontraba en Londres cuando se enteró de su muerte, por lo que contactó a su abogado Juan Pablo Hermosilla para consultar los pasos a seguir, ya que estaban preparando una denuncia contra Labarca por el presunto abuso sexual que sufrió durante su infancia.

"Me sacó de mi cama mientras dormía, me hizo dormir con él más de una vez, me privó de toda movilidad con el fin de 'mejorarme'", contó la afectada en una carta al matutino.

"Tengo en mi recuerdo un sinfín de detalles, pero sobre todo la angustia a que llegara la noche, de dormir durante el día sin querer despertar, de no entender por qué a ratos él me trataba como si yo 'fuese su señora'. Estos hechos siempre fueron parte de mi memoria, pero me demoré años en entenderlos y más aún en ver cómo el contexto social no ayudó en lo absoluto", lamenta.

En vida, Labarca negó todo, pero ofreció compensación

La joven se encuentra en terapia desde hace siete años para poder lograr superar los traumas y secuelas que dejaron los presuntos abusos de Pedro Labarca.

"Cuando tenía 14 años, y a medida que fui concientizando los hechos, decidí contarles a mi mamá y a mi papá lo que me había ocurrido. Le conté a cada uno por separado. Ambos quedaron sorprendidos. Sin embargo, no tuvo mayor repercusión en cuanto a acciones", declaró.

La estudiante señala que en esa época, "pocos meses antes de que yo decidiera hablar, Pedro Labarca había recibido el Premio Nacional de Ciencias. Fue por este antecedente, sumado a la incapacidad de expresar y comprender el caso, que decidí junto a mi mamá no ejercer ninguna acción en su contra".

En el año 2012, a sus 22 años, Ileana Elordi fue instada por su pareja de entonces, Javier Barriga, a enfrentar a su abusador; lo hizo por escrito, sin embargo, Pedro Labarca negó todas las acusaciones y le ofreció una compensación económica a través de diferentes intermediarios.

El proceso de sanación para denunciar

En enero del 2018 se reunió por primera vez con profesionales de la Fundación para la Confianza, creada en 2010 por James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y el abogado Hermosilla, protagonistas y denunciantes contra el expulsado sacerdote Fernando Karadima.

"En el año 2018 me contacté con la Fundación para la Confianza y empecé una segunda terapia psicológica con Mónica Martínez. Es en ese contexto que decidí, por fin, tomar acciones legales en su contra", señaló la afectada.

Elordi reconoce temer que la muerte de Labarca pueda hacer inútil la denuncia que tenía preparada, por lo que realizaron una acción penal póstuma, con el fin de que, al menos, el biólogo pierda el estatus de Premio Nacional chileno.

"Yo ya no tengo vergüenza, y para mí esta historia está a punto de desaparecer. Si hago esta querella pública es tanto por una alineación espiritual como por un deber social básico", concluyó.

Pedro Labarca obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y una pensión vitalicia mensual de 20 UTM (cerca de 1 millón de pesos) por su contribución a la neurobiología, materia en que su investigación más significativa abordaba el cerebro de la mosca del vinagre. Falleció a la edad de 68 años producto de las graves heridas que sufrió por un shock refractario politraumático -atribuido al accidente vehicular que sufrió tras ir a presenciar el eclipse en Coquimbo-.

Esta denuncia se suma a la que se hizo en contra del Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1995, profesor y diácono Hugo Montes Brunet, acusado de abusos sexuales reiterados contra menores de edad, y contra quien el Mineduc inició el proceso para revocarle el reconocimiento.