Detienen a hombre por violación en Arica: contactó a menor por Instagram

Detectives la PDI en Arica detuvieron a un imputado de nacionalidad chilena, acusado del delito de violación de mayor de 14 años, en contra de una víctima NNA.

Los funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales actuaron en coordinación con la Fiscalía de Arica, que asumió las diligencias tras recibir la denuncia por el ilícito.

"Los oficiales establecieron que el imputado, a través de Instagram, se comunicó en reiteradas oportunidades con su víctima, generando así una relación de amistad y confianza, aprovechando esta circunstancia para concertar un encuentro y posteriormente trasladarla hasta su domicilio, lugar donde la violenta sexualmente", expresó la subprefecta Palmira Mella, jefa de la Brisex Arica.

Los antecedentes de la denuncia permitieron individualizar al imputado, un hombre chileno, de 19 años, y concretar su detención.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para su respectivo control de detención.