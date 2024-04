Eduardo Macaya: "No estoy dispuesto a reconocer hechos que nunca han ocurrido"

El ingeniero agrónomo Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró este martes su "completa inocencia" respecto a los cargos de abuso sexual infantil que enfrenta, y que podrían valerle 12 años de cárcel.

Tras asistir a una audiencia de preparación de juicio oral, y luego de escuchar la acusación de la Fiscalía respecto a vejámenes contra cuatro menores de edad, Macaya Zentilli señaló -a través de una declaración escrita que leyó ante la prensa- que llegó su hora de "romper el silencio".

Afirmó que hasta ahora no había hablado "para no afectar ni exponer a las niñas que están involucradas en los hechos investigados", las presuntas víctimas, a quienes refirió como "las personas que más quiero, y que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo".

"Hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos (desde la defensa) una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público, porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido", enfatizó.

#EduardoMacaya leyó una declaración de más de una carilla, tras la audiencia de preparación de juicio oral en su contra y luego de la acusación fiscal por abuso sexual contra cuatro menores de edad. @T13 @Cooperativa pic.twitter.com/Y4FEraLj8X — Paola Moreno Pérez (@pakamope) April 16, 2024

ACUSÓ SESGO POLÍTICO DE LA FISCALÍA

"Hasta la fecha, el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos, como es lo usual en este tipo de casos, porque sabe que es más rentable hablar de 'los abusos del padre de un senador de la UDI' que investigar los hechos que motivaron a la denuncia", continuó Macaya Zentilli.

"Este sesgo ha existido desde un principio y se ha mantenido constantemente, a lo largo de toda la investigación, no sólo por parte del Ministerio Público, sino también por parte de personas que se escudan en el anonimato de las redes sociales y dicen proteger a los niños, pero que día a día los exponen al escrutinio público y propenden y favorecen la victimización. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Por eso, me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia", reiteró el agricultor, que el año pasado estuvo preso más de un mes -entre junio y julio- por esta acusación.

Su liberación, previo pago de una caución de 150 millones de pesos, generó críticas en el mundo público y parlamentario, al punto de que diputadas ingresaron al Congreso una "ley Macaya" para asegurar el encarcelamiento de los acusados de abuso sexual contra menores.