Elizalde se enteró de denuncia contra Monsalve por la prensa: No me siento pasado a llevar

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó este martes que se enteró por la prensa de la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aunque aseguró que no se siente "pasado a llevar".

En la última semana han surgido cuestionamientos luego que el Presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, estuvieran enterados de la situación dos días antes, sin informar al resto del gabinete.

Al ser consultado sobre este materia, Elizalde sostuvo que "yo me entero el día jueves, poco tiempo antes que el subsecretario Monsalve hiciera su anuncio ante los medios de comunicación. Creo que finalmente es el Presidente el que, junto a la ministra Tohá, que tienen que tomar las decisiones, pero yo en lo personal no me siento en absoluto pasado a llevar".

Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó que "precisamente estamos hablando de una acusación contra el encargado de la seguridad en el país, que tiene atribuciones altísimas, como por ejemplo poder hacer uso de la Ley de Inteligencia, cosa que por ejemplo yo como ministra no tengo esa atribución".

CRÍTICAS DE CHILE VAMOS

Durante esta jornada, un grupo de parlamentarias y candidatas opositoras llegaron hasta La Moneda para entregar una carta, en la que le piden al Presidente Boric mayor transparencia en este tipo de casos.

La diputada Ximena Ossandón (RN) dijo que "se ha dicho que esto se ha usado públicamente y la verdad es que los únicos que han dado jugo aquí es el gobierno, o sea, si ha existido material es todo lo que nos han ido dando en las distintas vocerías. Todo el mundo quedó en shock en un principio y después es imposible no decir lo que uno piensa y representar lo que está sintiendo hoy día la ciudadanía".

"Yo he hecho casa a casa muchas veces, nunca me ha salido el tema de Hermosilla, de Chadwick, una que otra persona nos ha gritado cosas que son propias en las campañas, pero este tema ha calado profundamente y es por eso que las candidatas deben estar aquí", insistió.