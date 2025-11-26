Hualaihué: Hombre de 30 años fue detenido por hostigar sexualmente a una adolescente

Un hombre de 30 años fue detenido en la Carretera Austral, en el sector de Contao, comuna de Hualaihué (Provincia de Palena, Región de Los Lagos), acusado de amenazar y hostigar sexualmente a una adolescente de 16 que reside en Osorno.

El detenido es "un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, quien era buscado intensamente por la PDI en el marco de una investigación por hostigamiento y amenazas. Su captura se dio tras diversas diligencias de inteligencia policial, revisión de cámaras, entrevistas y empadronamientos", dijo el subprefecto Cristian Calquín, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Osorno.

La fiscal María Angélica de Miguel detalló que la investigación de este caso comenzó tras una denuncia de los padres de la víctima, e indicó que la familia se encuentra con medidas de protección. El imputado, en tanto, será puesto a disposición de la Justicia este jueves.