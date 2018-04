Joven denunció en Fiscalía a candidato a la federación de estudiantes de la UdeC

La estudiante de la Universidad de Concepción (UdeC), cuya identidad se mantiene en reserva, formalizó una denuncia en la Fiscalía por abuso sexual en contra de Manuel Padrenas, también alumno de la casa de estudio que era candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes.

Con ello, ya son dos las denuncias contra Pradenas: La de la joven y también una autodenuncia del acusado.

El caso se originó cuando la joven hizo llegar su caso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el que decidió suspender las votaciones hasta esclarecer la situación.

Sin embargo, hasta entonces no había denuncia alguna ante la Justicia, la que llegó esta semana, como explicó la secretaria de comunicaciones de la FEC, Luna Mancilla, quien asumió la vocería de la víctima.

Mancilla confirmó que "ya hay una denuncia formal sobre este caso que pasó desde Sernameg hasta la Fiscalía (...) Dar más detalles del hecho en sí es caer en lo morboso, y los detalles de cuándo fue o qué hizo no es tan relevante en sí".

En tanto, Pradenas, candidato a presidente por la Lista F del movimiento Construye UdeC, explicó que su autodenuncia obedece al derecho que "toda persona tiene para poder acreditar su inocencia si es que estás seguro de esto y la idea es que la Justicia pueda investigar y según eso pueda acreditar mi inocencia, y es la única opción que tenía porque no sé quién me denuncia, de qué cargo en específico (...) de otra forma esto no se iba a cerrar nunca y ha sido un proceso tremendamente delicado".

El recientemente electo rector de la casa de estudios penquista, Carlos Saavedra, manifestó que "debemos ser muy cuidadosos, esto debe tener mecanismos para poder abordar este tipo de situaciones tanto al interior de la Universidad como también en los Tribunales en términos ordinarios (...) nosotros lo abordaremos desde el momento que corresponda".

La asunción de la nueva autoridad será el próximo 14 de mayo.