Joven denunció violación por parte de cinco hombres cerca del Estadio Nacional

Una joven de nacionalidad argentina denunció una violación por parte de cinco sujetos supuestos hinchas de Universidad de Chile en el sector del Metro Ñuble, en la comuna de Ñuñoa.

Según se conoció en esta jornada, Carabineros indaga este hecho en el que los individuos abordaron a la víctima de 28 años este domingo tras el partido de U. de Chile con U. de Concepción -a eso de las 21:00 horas- en el exterior de la mencionada estación de Metro y la trasladaron hasta el Parque San Eugenio, ubicado en las cercanías.

Tres de los sujetos abusaron de la joven, según la denuncia, la cual deambuló durante la madrugada hasta que logró llegar hasta su domicilio.

El marido de la mujer la llevó hasta un centro asistencial donde se le confirmaron las lesiones por la violación.

Además, los individuos robaron parte de sus pertenencias y su teléfono celular, mientras Carabineros realiza un empadronamiento del sector, toma declaración a los habitantes y también se verifica las cámaras de seguridad, incluso las que están en un servicentro ubicado en la intersección de Carlos Dittborn con San Eugenio.

Según los primeros antecedentes, en ellas se ve cuando el grupo de cinco sujetos vestidos con camisetas de la U se llevan a la joven al lugar donde se produce la violación.

"Al momento de descender del metro Ñuble, al dirigirse a su domicilio, se ve rodeada por un grupo de individuos de un equipo determinado de fútbol, manifestando que tres de estos individuos la habrían intimidado con un cuchillo, trasladándola hacia un lugar alejado de la luz pública, donde habrían procedido a sustraerle su teléfono celular y posteriormente a abusar sexualmente de ella", dijo la capitán Lisette Doubeoubril, de la 35ª Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros.

"La declaración que tenemos es la de su cónyuge conforme a la versión que ella le entregó, la víctima aún no ha podido ser entrevistada por Carabineros. Ella se encuentra hospitalizada con lesiones de carácter reservado", añadió la funcionario policial.

Carabineros llamó a denunciar situaciones como esta y pidió a eventuales testigos del ataque ocurrido este domingo acudir a una unidad policial o llamar al 133 o 142 para dar información del suceso.

Denuncian falta se seguridad

En tanto, tras conocerse este violento hecho, vecinos y comerciantes del sector apuntaron a la falta de seguridad cuando hay partidos de futbol en el Estadio Nacional.

"Me da pena porque también tengo dos hijas y no me gusta que les pasara algo así", dijo un comerciante del sector", dijo un comerciante.

"Cuando hay partidos no salgo, porque se llena de hinchas, hacen lo que quieren, policías no hay, solamente resguardan el estadio. Son verdaderos simios, cuando ven a una mujer y están en grupo se sienten mayoría, horrible, cero seguridad", dijo por su parte una mujer.

Ministra de la Mujer apunta a trabajar con Metro

Ante esto, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, puso el acento en el trabajo coordinado con el Metro de Santiago para evitar este tipo de sucesos.

"(Vamos a tomar) todas las acciones que sean necesarias para que las mujeres se sientan protegidas, sientan que están respaldadas en su denuncia", dijo la secretaria de Estado.

"Próximamente nosotros vamos a iniciar un trabajo muy importante con el Metro –con los guardias y toda las personas trabajan en el Metro- porque estimamos que es un espacio de intensa convivencia, especialmente a la hora en que los santiaguinos se trasladan a su trabajo o a su casa, por lo tanto, se están generando cada vez más situaciones de ese tipo", añadió.

El hecho recuerda al caso ocurrido en España, donde una mujer fue violada por cinco sujetos y el fallo judicial los condenó por abuso sexual, y no por violación, desatando protestas tanto en la misma España como en todo el mundo.