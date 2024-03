Padres denuncian que su hijo de 3 años fue abusado en el colegio Saint John's de La Reina

"Llevamos a nuestro hijo sano al Saint John's Villa Academy, el mismo que en el jardín se ganó el premio al más alegre, y nos devolvieron a un niño apagado".

De esa manera, los padres concluyen una publicación en redes sociales donde denunciaron que su hijo de 3 años fue abusado sexualmente en el colegio, perteneciente a la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista. ¿El responsable? Apuntan a un profesor practicante de Educación Física, de la Pontificia Universidad Católica.

Asimismo, acusan negligencia del establecimiento, pues relatan que la agresión ocurrió en abril de 2023, y desde entonces le fueron comunicando los antecedentes que iban recabando, pero el recinto no aplicó los protocolos ni prestó apoyo a la familia. De hecho, según La Tercera, recién este lunes, luego de que los apoderados subieron el post en una cuenta de Instagram, el colegio hizo la denuncia formar en el Ministerio Público.

La investigación quedó radicada en la Fiscalía de Género de la Región Metropolitana Oriente.

En paralelo, ese día los apoderados llevaron el caso a la Superintendencia de Educación. "Recibimos una denuncia por situación de connotación sexual de adulto a estudiante, que habría ocurrido en el colegio Saint John's Villa Academy. Este caso fue derivado de forma inmediata a la Unidad Regional de Fiscalización, y si se confirman infracciones, se podría instruir un proceso administrativo sancionatorio", confirmó al rotativo Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos Educacionales del regulador, que hizo hincapié en que los establecimientos, además de aplicar el protocolo respectivo, deben denunciar en Fiscalía, Carabineros, PDI o tribunales con competencia penal "dentro de las 24 horas desde que se toma conocimiento".

AVISOS AL COLEGIO Y SESIONES CON TERAPEUTAS

El relato, firmado por la mamá del pequeño, María Jesús Medica, comienza con ella recordando que fue alumna del Saint John's. "Ya con dos de nuestros hijos en el colegio (ambos en preescolar), el 2023 lamentablemente se hizo realidad uno de los principales temores que toda mamá o papá tiene: uno de mis hijos manifestó tener indicios de haber sido abusado y hoy todo indica que fue en el SJVA".

Señala que en abril del año pasado, apenas un mes después del ingreso a clases, el niño "empezó a manifestar diversos temores, síntomas físicos y emocionales que, como papás, nos alertaron".

Ante ello, se asesoraron con una psicóloga, que inicialmente les aconsejó esperar la evolución del comportamiento, dado que podría responder también a circunstancias familiares.

Pero "en los meses siguientes la situación no mejoró. Por el contrario, mi hijo empezó a decir que en el gimnasio del colegio había monstruos, me preguntaba atemorizado si los profesores podían venir a la casa, cuando íbamos en el auto me apuntaba recurrentemente a hombres caminando y me decía 'mira, mamá, ahí va mi profesor": en específico, les decía que un docente lo había llevado a la bodega de materiales.

Al comentarle la situación a la profesora jefe, ésta coincidió en que había notado cambios en él, a quien veía "muy ansioso y nervioso por las clases de Educación Física".

Sin embargo, "a pesar de todos estos indicios que, por supuesto, los levantamos ante el colegio, ellos nunca tomaron medidas sobre esta situación (...) teniendo el colegio conocimiento de todos los indicios, se lavaron las manos, le restaron el peso a la situación y solo se limitaron a aconsejarnos llevar a mi hijo a terapia ocupacional", recrimina María Jesús.

Posteriormente, una terapeuta particular que contrataron "nos alertó e hizo abrir los ojos": les advirtió que el pequeño manifestaba claros indicios vinculados a "casos de abuso sexual". Volvieron a comunicarse con la profesora jefe, esperando que se activaran los protocolos internos, pero "no recibimos respuesta".

Después, prosigue el relato, los padres contrataron dos psicólogas para peritajes en abuso sexual: "Luego de meses de evaluaciones y tratamientos, de exponer a mi hijo a tres sesiones semanales, que continúan, nos confirman que mi hijo sufrió un abuso en educación sexual".

Incluso el pequeño fue capaz de reconocer al agresor al contrastar fotos de los profesores: un practicante, "de quien, al ver su foto, manifiesta una inmediata ansiedad".

UNA INDAGATORIA INTERNA DE CINCO DÍAS, SIN DENUNCIA EN FISCALÍA

Ya avanzado el 2023, los padres solicitaron una reunión con la coordinadora de preescolar, a quien le expusieron sus "sospechas". Con ello, sostienen que la funcionaria abrió una investigación interna, pero esa misma jornada los citó para el cierra de la indagación dentro de cinco días hábiles.

Y aunque "reconoció que todos los entrevistados" en la breve indagatoria "coincidían en que mi hijo manifestaba un temor a las clases de Educación Física, en particular a los profesores practicantes, (dijo que) no sabía qué le había pasado y todo podía deberse a una tema de apego", fustiga María Jesús.

Más adelante, y recién en febrero de este año, tres semanas después de haber intentado contactar a la directora, Cecilia Amar, ésta los citó a una reunión: "Pudimos ver como sabía la mitad de los antecedentes y no supo explicarnos por qué no había seguido el protocolo del colegio", que por instrucción de las autoridades implica una inmediata denuncia en el Ministerio Público.

Durante las vacaciones, además, "comenzamos a ver cambios positivos en el comportamiento de mi hijo, nueva prueba de que sus cambios de conductas estaban relacionaods con el colegio: me decía en reiteradas ocasiones que estaba en felicidad extrema porque se había acabado el colegio y ahora sí podía estar tranquilo, decía que lo mejor del día era no tener educación física".

Finalmente decidieron sacar a ambos hijos del colegio. "Y desde que le dijimos que no seguiría en el SJVA, su principal síntoma se hizo menos recurrente", enfatiza la madre.

COLEGIO ADMITE TARDANZA, PERO AFIRMA HABER TRABAJADO CON LOS PADRES

Por su parte, desde el colegio dijeron a La Tercera que durante el año pasado mantuvieron una comunicación constante con los padres, por lo cual les "sorprende" y también lamentan lo sucedido; y que no han recibido una notificación formal de denuncia por parte de los apoderados en tribunales ni en la Superintendencia.

Además, apuntan que fue recién a través del testimonio viralizado en redes sociales que los directivos se informaron "concretamente del presunto hecho ocurrido", tras lo cual acudieron a la Fiscalía, si bien reconocen que tal vez reaccionaron tarde.

Antes, el Saint John's se había comunicado internamente con la comunidad educativa, mediante una misiva donde afirman que los alumnos "siempre están al cuidado de algún profesor titular (...) de tal manera que el docente externo nunca está solo con ellos".

En ésta también aseguran que estuvieron a disposición de los denunciantes, "generando constante comunicación y abierto al diálogo, registrando y documentando todo el proceso que se llevó a cabo de manera compartida con ellos".