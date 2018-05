Piñera firmó proyecto que establece imprescriptibilidad de abusos sexuales a menores

El Presidente Sebastián Piñera firmó la mañana de este jueves en el Palacio de La Moneda la indicación que establece la imprescriptibilidad total de los delitos de abusos sexuales contra menores de edad.

Desde el Gobierno se había adelantado este miércoles solamente un aumento en los plazos de prescripción hasta 30 años desde que se cumpliera la mayoría de edad, por lo que este anuncio del Mandatario establece un cambio de planes desde el Ejecutivo.

Durante la presentación de esta indicación, el Mandatario apuntó que "como sociedad no hemos estado a la altura de las circunstancias para proteger a nuestros niños".

El Jefe de Estado remarcó que "no hay atentado más miserable, más cobarde contra la vida, la inocencia de nuestros niños que los abusos sexuales, porque no solamente hieren su cuerpo, dejan profundas heridas en su alma y también dolorosas huellas que no solamente marcan sus vidas para siempre, sino que también las de sus familias, sus amigos y la sociedad entera".

De acuerdo a lo anunciado por el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, la iniciativa va con suma urgencia al Parlamento, por lo que dentro de los próximos 15 días debe ser despachado por la Cámara que lo reciba.