"Por ser profesionales": Querellante cuestionó "curiosa" defensa del alcalde de Cunco

El abogado Francisco Vergara, querellante en la causa en contra del alcalde de Cunco, Alfonso Coke, calificó de "muy curiosa" uno de los argumentos que planteó al defensa de la autoridad comunal, quien este miércoles fue formalizado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro funcionarias municipales.

El Juzgado de Garantía de Temuco determinó las cautelarers de arresto domiciliario total, arraigo nacional, regional y comunal, prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas y la prohibición de acudir a la Municipalidad de Cunco o comunicarse con funcionarios, medidas que fueron cuestionadas por el querellante.

El Ministerio Público, en la audiencia de formalización, expuso que Coke -entre 2013 y 20221- se aprovechó del cargo de alcalde para realizar en forma reiterada actos de relevancia y significación sexual, en perjuicio de funcionarias del municipio.

Al salir de la audiencia, el querellante relató que "la defensa elaboró dos tipos de argumentos. Uno, que era por ser profesionales no podían ser víctimas de un delito, que es una cuestión muy curiosa. Y el otro, que atribuye a una cuestión de complot político".

"Estos elementos, ambos, fueron descartados por las pericias", enfatizó.

El abogado insistió que "me llamó la atención que el defensor argumentó que por ser profesionales no podían ser abusados. Sí, me llamó mucho la atención ya que para mí es un argumento bastante nuevo, que por el hecho de ser profesional no pueden ser víctimas".

"Tenemos pericias técnicas y que no fui yo el que habló hoy día en la audiencia, sino que fueron 12 peritos que determinaron lo mismo", sostuvo el querellante

Sobre los delitos, Vergara explicpó que "el modo operandi del alcalde era el mismo. Dentro de la municipalidad él ocupa los espacios y también un grupo de apoyo o red de apoyo. Por lo tanto, él en ese rol, como autoridad y como alcalde, abusó de ese poder para concretar los delitos dentro de la municipalidad".

QUERELLANTE APELARÁ

Vergara adelantó que apelarán a la decisión del tribunal y buscarán que la autoridad quede en prisión preventiva, recurso que presentarán a más tardar la próxima semana.

El abogado explicó que "hay una argumentación del tribunal que, si bien señala que se cumple con los tres requisitos del artículo 140, que es la prisión preventiva, determina que no es un peligro para la sociedad y que esas medidas son suficientes".

"No es un argumento, para mi gusto, que yo esté de acuerdo, ya que al cumplirse con los tres elementos debió haberse decretado la prisión preventiva", enfatizó.

Al terminar la formalización, Vergara además recordó la agresión de los cercanos al alcalde en contra de la prensa que cubría la formalización. Al respecto, remarcó que "pudimos todos ser testigos y me incluyo, que al salir de este lugar agredió a personas de la prensa y fue muy agresivo en su forma de actuar. Entonces, creemos que hay efectivamente una inconsistencia en el término de peligrosidad".

Otro motivo para pedir su prisión preventiva, argumentó, es que Coke, "como vive en una comuna que de alguna forma está a unos par de kilómetros de una zona fronteriza, pudiera ser atingente que él pudiera querer fugarse. Y por eso que el tribunal también, dentro de estas medidas cautelares, estableció el arraigo de salir incluso de la comuna de Cunco y del país".