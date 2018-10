Denuncian amenazas e insultos de ex comandante en jefe de la Fach en accidente

El 24 de septiembre, una colisión múltiple se produjo en la ruta 68 a la altura de Curacaví. Eran tres autos involucrados, donde el último impactó a los otros dos. El conductor era Patricio Ríos, ex comandante en jefe de la Fach.

El ex uniformado reaccionó de mala manera y amenazó a Lorena Downey, según denunció ella a Cooperativa. La versión de Ríos difiere en la forma, aunque no tanto en el fondo.

"Venía por la ruta 68 e iba a Curacaví a almorzar. Disminuí la velocidad, el auto que venía atrás alcanzó a frenar sin problemas. Pero un tercer auto impacta al segundo vehículo y a mí. Esto fue a pocos metros de la entrada de Curacaví", contó ella.

En la intensidad del choque hay discrepancias entre ambas versiones. "El segundo vehículo voló como 15 metros, con el impacto. Mi auto reaccionó súper bien, porque tenía todas las medidas de seguridad", dice Downey, concejala de El Bosque.

"Me estacioné en la berma y se baja el chofer del tercer auto. Me iba bajando para ver cómo venían mis tres niños y él me cierra la puerta de mi auto y me dice 'No te bajís o si no te voy a pegar. No sabís con quién te metiste, te voy a dejar presa'"

"Una de mis niñas gritaba que le dolía el cuello y me quería bajar a ver. Le pedí que me dejara bajar, pero él me dijo que no. 'Te prometo que te pego, te prometo que te pego', me decía. Ahí se lo llevaron y pude ver a mis cabros chicos".

Una de sus hijas quedó con esguince cervical y los cartílagos de la columna inflamados. "Eso es una lesión grave y el parte policial dice que Matilda está sin lesiones", acusa Downey, quien interpuso una denuncia por amenazas y abuso de poder. (ver abajo)

La versión de Ríos

Según dijo el general (R) Ríos a Cooperativa, "no fue ningún accidente fuerte, no hay heridos ni nada. Hubo una persona golpeada y hubo unos menores sin silla. Pudo ser un accidente muy grave, pero fue típico de carretera, donde choqué por detrás".

Sobre las palabras, no hay dos versiones. "Sí, pude decirle algo a una persona... Después de un accidente no quedas muy tranquilo. Si a alguna persona le dije algún improperio, algún garabato lo lamento en el alma".

"Una persona no puede pensar que yo voy a ir a felicitarla después de una chambonada", remató Ríos.

La denuncia.