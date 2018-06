Denuncian que directora de colegio llamó a carabineros porque niño se portó mal

Un padre realizó una grave denuncia en redes sociales. Yampier Jaque acusa que la directora del colegio donde estudia su hijo Damián de siete años llamó a Carabineros luego de que el niño diera vuelta unas mesas en la sala de clases.

El menor asegura que lo molestaron y por eso reaccionó así en el establecimiento San Javier, en la Región del Maule.

El padre asegura que la directora no esperó que él lleguara al colegio y llamó inmediatamente a la policía. Además, sostuvo que se trató de una venganza de la mujer porque él había denunciado a una profesora por agredir al menor.

"No saben el daño que nos hacen, empeoran psicológicamente a mi hijo a tal punto que ve un carabinero y se pone nervioso", dijo Jaque en el video, donde se ve la intervención de la policía uniformada.

Jocelyn Pacheco, la mamá de Damián, dijo a TVN que el pequeño está mal. "No quiere ir al colegio, lo llevé ayer a la sicóloga. Tiene una crisis emocional. Me dice 'Mamá no soy malo, pero pueden volver a llamar a carabineros'".

"Esto ya había pasado la semana pasada y por eso mi marido decidió grabar lo que pasó", agregó.

Los videos: