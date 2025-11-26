Desalojo de feria navideña ilegal terminó con disturbios y carabineros lesionados en Peñalolén

El desalojo de una feria navideña ilegal terminó con dos carabineros lesionados y un sujeto detenido en la capitalina comuna de Peñalolén la madrugada de este miércoles.

El procedimiento policial, registrado en Avenida Departamental a la altura de Tobalaba, contó con un trabajo coordinado entre personal municipal y Carabineros para detener la actividad comercial, que no contaba con los permisos municipales necesarios para operar.

Tras el inicio de la gestión, se lograron incautar al menos diez toldos y los productos que se vendían en el lugar.

Sin embargo, el procedimiento escaló a un violento enfrentamiento cuando locatarios irregulares, apoyados por vecinos del sector, se opusieron al desalojo. Los manifestantes encendieron barricadas y lanzaron objetos contundentes, como piedras y palos, contra los funcionarios.

🔵 #PEÑALOLÉN :



EL ALCALDE DE LA COMUNA PROHIBIÓ FERIA ...



Ahora . Vecinos del sector protestan quemando objetos , en modo de protesta ,porque no se les permite realizar su feria



Noticia en desarrollo . pic.twitter.com/fjD4AvlN59 — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) November 26, 2025

Producto de estos ataques, dos uniformados resultaron con lesiones, uno con un objeto contundente en la cabeza y otro en la mano, siendo trasladados al hospital institucional con lesiones leves.

La situación requirió la intervención de personal de Control de Orden Público de Carabineros, que terminó dispersando a los manifestantes y deteniendo a una persona.

El trabajo municipal para "recuperar la seguridad del barrio"

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se refirió al incidente, asegurando que no van a permitir que "una feria ilegal se tome el espacio público y altere la tranquilidad de los barrios".

"Es por eso que hoy hemos realizado un operativo junto a Carabineros y los equipos municipales para desalojar esta feria ilegal y volver a recuperar la seguridad del barrio en el sector Departamental", puntualizó el jefe comunal.

Finalmente, Concha aseguró que "seguiremos trabajando durante todos los próximos días para que esta feria no se instale de manera clandestina y que tengamos barrios seguros".