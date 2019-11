Descartan que haya víctimas bajo escombros de derrumbe de cité en Santiago

Bomberos ha descartado que haya víctimas bajo los escombros de un cité del centro de Santiago que se desplomó este jueves por la noche, después de haber trabajado por horas buscando a posibles heridos o desparecidos.

La emergencia tuvo lugar en el sector de Santo Domingo y Ricardo Cumming, donde un muro del segundo piso de la antigua construcción -donde residen varias familias- se derrumbó sobre un sitio eriazo colindante, el cual es ocupado por una serie de mediaguas.

Hasta el sitio del suceso llegaron un total de seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), quienes trabajaron en dicho punto.

"Ninguna de las personas que se encontraban al momento del derrumbe resultó lesionada", precisó el capitán de la 16a Compañía del CBS, José Bastidas, a Cooperativa.

El capitán confirmó que, además, "una búsqueda con la unidad canina de rescate -dos ejemplares- descartó cualquier posibilidad de víctimas" bajo los escombros.

"En segunda instancia, ingresamos con equipos de medición técnica que también descartaron alguna posibilidad de víctimas", agregó Bastidas.

CBS continúa trabajando en derrumbe de muro en cité, Santo Domingo y Av. Ricardo Cumming. #CBSemergencias pic.twitter.com/efQd8z6Rdj — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) November 8, 2019

La Municipalidad de Santiago había declarado inhabitable la casona en enero pasado. Sin embargo, los habitantes siguieron viviendo en la casa, según el relato de las familias.

Luis Zapata, uno de los habitantes del cité, relató a Cooperativa que tras el colapso las autoridades "estuvieron haciendo una evaluación de la casa, si se podía seguir habitando o no, pero se fueron y no nos dijeron nada. Quedamos todos en la calle y no sabemos si podemos o no entrar, si se va a terminar o no de caer".

"Aquí hay personas que llevan vivienda más de 10 años pagando arriendo. Aquí se pagaba arriendo a una persona que ya no está en el país y, de un momento a otro (en enero), llegó la Municipalidad. No sabíamos el estado de la casa y nos dijo que estaba inhabitable, porque tenía un proceso de demolición, y nos iban a dar una notificación para abandonar, pero que por mientras podíamos seguir habitándola y no pagáramos arriendo a nadie, excepto por el agua y la luz, que es lo que hemos hecho", contó el hombre.