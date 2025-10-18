Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Detienen a sujeto que rompió ventanales y agredió a funcionarios de SAR en La Pintana

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando el hombre de 30 años estaba esperando ser atendido, pero se alteró y agarró una piedra para generar los desmanes.

Tiene antecedentes por Ley de Drogas y violencia intrafamiliar y esta jornada se hizo su control de detención.

Detienen a sujeto que rompió ventanales y agredió a funcionarios de SAR en La Pintana
La Municipalidad de la Pintana interpondrá una querella por lo sucedido y la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) ofició al Ministerio de Seguridad.

Carabineros detuvo a un sujeto que rompió ventanales, agredió y amenazó a funcionarios de la salud del SAR Santiago nueva Extremadura, ubicado en la comuna capitalina de La Pintana. 

Los hechos ocurrieron el viernes a las 11:45 horas, cuando el hombre de 33 años estaba esperando ser atendido. Sin embargo, se alteró, agarró una piedra y efectuó los mencionados desmanes. 

Posteriormente, el sujeto -que tiene antecedentes por Ley de Drogas y violencia intrafamiliar- se dirigió al Departamento de Salud a fin de seguir amenazando y agrediendo al personal.

Sin embargo, según Carabineros, su aprehensión se concretó el mismo día a las 23:00 horas y durante la mañana de este sábado se hizo el control de detención.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, repudió el hecho e informó que "el municipio va a presentar una querella. Es imposible seguir sosteniéndolo (estos actos delictivos) a través del tiempo. A los funcionarios de salud los acompañaremos por siempre".

"No vamos a descansar hasta que este usuario de la salud sea condenado", aseveró.

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) también presentó un oficio al Ministerio de Seguridad por lo ocurrido.

