Tópicos: País | Policial

﻿Disparos en Metro Cumming: Presunto tirador quedó en prisión preventiva

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La PDI detuvo este viernes a un hombre de 27 años como sospechoso de balear a dos pasajeros el pasado 9 de octubre.

Según la Fiscalía, el sujeto atacó por la espalda a otro individuo, mientras que una menor fue alcanzada por un disparo.

 ATON (archivo)

La Fiscalía indaga este caso como un posible ajuste de cuentas.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago envió a prisión preventiva al presunto responsable de un ataque a disparos ocurrido en la estación Cumming del Metro la mañana del pasado 9 de octubre, el que dejó a dos personas heridas de bala.

El sospechoso es un hombre de 27 años, quien fue capturado por la PDI ayer viernes, e imputado este sábado por los delitos de doble homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego.

"El trabajo realizado por el ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios), en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI, logró determinar y posicionar al autor de los disparos", señaló el fiscal Javier Rojas.

Según el relato del Ministerio Público, el día de los hechos, este sujeto siguió en bicicleta a otro individuo, "cuya identidad verificó previo a dispararle por la espalda" tres veces cuando estaba en las escaleras del Metro.

"Producto de lo anterior, también resultó lesionada una adolescente de 15 años, que se dirigía a su recinto educacional", recordó el persecutor.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para este caso, que la Fiscalía indaga como un posible ajuste de cuentas.

