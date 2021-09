Analista pide "consenso nacional" entre guerra contra las drogas o una legalización

El director ejecutivo de AthenaLab, Juan Pablo Toro, planteó que en vista de que la estrategia chilena contra el narcotráfico no parece erradicar ni las bandas ni el consumo, se debe dar un debate serio sobre cómo abordar el problema a nivel macro.

"A lo largo del tiempo se ha probado de todo: se ha puesto acento en los decomisos, en las capturas, después en los insumos, en los activos especialmente -yo creo que por ahí va la cosa-, pero al final tiene que hacerse una combinación de todo: tienes que decomisar droga, capturar a los criminales y desmovilizar sus activos, pero para eso necesitas inteligencia y también reducir la impunidad que hay en torno al negocio", expuso en Una Nueva Mañana en Cooperativa.

Pero reflexionó que "también se puede plantear un debate: si hay que combatir todas las drogas con la misma intensidad, puede decidir el país que no, puede decidir que sí. Lo importante es que haya un consenso nacional de qué crímenes se van a combatir y con cuánta severidad, y cuál va a ser el enfoque".

A juicio del analista de seguridad, "hay que poner acento sobre los activos, la inmovilización e incautación -llámense propiedades, llámense autos, llámense cuentas, etcétera. Eso tiene que empobrecer a los criminales, y también hay que identificar su red de testaferros o familiares beneficiados".

En esa línea, Toro sostuvo que "si por un lado hay gente que está queriendo una guerra frontal contra las drogas, y otros quieren legalizar algún tipo de drogas, pongámonos de acuerdo, porque no podemos ser ambiguos cuando estamos tratando este problema", y agregó que este "debería ser una prioridad de los candidatos" a la Presidencia.

Respecto a los que abogan por una legalización parcial, llamó a "ver qué ha pasado en algunos países: por ejemplo, en Estados Unidos legalizaron la marihuana en algunos estados, pero la crisis que tienen es con los opioides, como el fentanilo, y tienen más muertos que durante toda la Guerra de Vietnam", o en Uruguay, donde pese al consumo controlado de cannabis persiste el narcotráfico porque "en sus ciudades fronterizas están los grupos brasileños, que cometen toda clase de delitos".

En definitiva, el experto remarcó que "mientras se rehace ese planteamiento, es importante no abandonar las capacidades y el combate frontal. Debatamos, pero por mientras sigamos combatiendo".

GOBIERNO: EN CHILE SE ESTÁ PERSIGUIENDO EL TRÁFICO

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó -en esta línea- que a las "bandas las estamos persiguiendo, muchas de ellas las hemos desbaratado en territorio nacional, y también con la coordinación con las policías a nivel internacional donde estamos haciendo el trabajo, pero primero un llamado a la calma con respecto a estos titulares, porque efectivamente en Chile se está persiguiendo el delito de tráfico de drogas y así lo dicen las cifras este año".

"Tenemos un 140% más de decomiso que el año pasado y también más armas decomisadas y también más bandas criminales desarticuladas y vamos a seguir en esa línea", agregó.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, indicó que todos los gobiernos, no sólo el actual, no han podido ni controlar los fuegos artificiales, cuestionando "cómo vamos a controlar entonces que ingresen los carteles mexicanos y colombianos a Chile", añadiendo que "creo que hay acá una amenaza constante y no se ha hecho lo suficiente".