Cae banda narco que operaba en Lo Prado: Se les incautó más de 30 kilos de droga

La PDI detuvo a cuatro sujetos acusados de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas en la comuna de Lo Prado.

La investigación, que se extendió por más de cuatro meses, permitió establecer que la banda mantenía el "control territorial" de la villa Los Jardines. El grupo estaba compuesto por dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes eran los principales blancos de la indagatoria.

El subprefecto Rubén Plaza, encargado del Modelo Territorial Cero de la Brigada Criminalística Pudahuel, señaló que "esta investigación data de cuatro, cinco meses aproximadamente. En ese tiempo logramos establecer efectivamente el vínculo y el tráfico de drogas que se producía en cinco inmuebles en esa villa y en esa comuna".

Durante el operativo, la PDI logró incautar un total de 30 kilos de cannabis sativa, dos kilos de cocaína base y 40 gramos de ketamina, cuyo avalúo total asciende a los 165 millones de pesos. Además, en los cinco domicilios allanados se encontraron más de 8 millones de pesos en efectivo.

Respecto a la situación migratoria de ciudadanos extranjeros detenidos, uno de ellos contaba con permanencia definitiva en el país, mientras que el otro se encontraba en Chile de manera irregular.

Los cuatro imputados pasaron a control de detención en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres de ellos. El cuarto implicado quedó con otras medidas cautelares mientras dure la investigación.