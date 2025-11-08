Capturan a operador de dron que abastecía de teléfonos y drogas a presos de Osorno

Personal de Gendarmería y Carabineros de Osorno (Región de Los Lagos) lograron la detención de un hombre que operaba un dron para ingresar elementos prohibidos, como teléfonos y drogas, al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.

El individuo fue sorprendido manipulando la aeronave no tripulada con el objetivo de descargar envoltorios en el Módulo 3, sector destinado a imputados reincidentes, tras varias semanas de intentos detectados por los funcionarios de vigilancia.

El procedimiento se activó luego de que los funcionarios de Gendarmería, apostados en las garitas del recinto, detectaran la presencia del dron acercándose a las dependencias. De forma paralela, se dio aviso a la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno sobre la ubicación del operador.

El sujeto fue fiscalizado y detenido en la Plaza Suiza, donde se le encontró manipulando el dron.

"Carabineros, de manera inmediata y conforme a características entregadas, procedió a fiscalizar a un sujeto masculino de 35 años de edad que, desde la Plaza Suiza, ubicada en la avenida Zenteno, en la esquina Rodríguez, se mantenía manipulando un dron con una cuerda adosada a un calcetín, encontrando nuestro contingente policial en él tres mini celulares, los cuales fueron incautados", detalló el comisario Tomás Riquelme, de la Primera Comisaría.

La fiscal de turno instruyó que el detenido pase a disposición del tribunal para su formalización.

Adicionalmente a los delitos de tráfico de elementos prohibidos al interior de un recinto penal, Carabineros notificó al Juzgado de Policía Local de Osorno, dado que el operador del dron no contaba con la acreditación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para la operación de aeronaves no tripuladas, sumando así otra infracción a su prontuario.