Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Drogas

Carabineros detuvo en en Temuco a auxiliar de hospital por robo y tráfico de fentanilo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El hombre de 23 años fue sorprendido por personal del OS-7 y en su vivienda se incautaron ketamina, cocaína, marihuana y otras sustancias ilícitas.

Carabineros detuvo en en Temuco a auxiliar de hospital por robo y tráfico de fentanilo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La sección OS-7 de Carabineros detuvo en Temuco a un joven de 23 años acusado de traficar fentanilo, sustancia de alto riesgo utilizada en el ámbito médico.

La teniente coronel Ximena Valle explicó que el sujeto "prestaba servicios de reemplazo en el Hospital Regional de Temuco", desde donde se presume sustraía la droga.

Fue sorprendido en un operativo del OS-7 cuando vendía fentanilo a 25 mil pesos. En el allanamiento a su domicilio se encontraron "sustancias como fentanilo, ketamina, marihuana y cocaína, entre otras, que ofrecía habitualmente a través de sus redes sociales", agregó la oficial.

El imputado, que cuenta con antecedentes policiales por tráfico de drogas, fue puesto a disposición de los tribunales de justicia de La Araucanía.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada