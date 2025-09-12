Carabineros detuvo en en Temuco a auxiliar de hospital por robo y tráfico de fentanilo

La sección OS-7 de Carabineros detuvo en Temuco a un joven de 23 años acusado de traficar fentanilo, sustancia de alto riesgo utilizada en el ámbito médico.

La teniente coronel Ximena Valle explicó que el sujeto "prestaba servicios de reemplazo en el Hospital Regional de Temuco", desde donde se presume sustraía la droga.

Fue sorprendido en un operativo del OS-7 cuando vendía fentanilo a 25 mil pesos. En el allanamiento a su domicilio se encontraron "sustancias como fentanilo, ketamina, marihuana y cocaína, entre otras, que ofrecía habitualmente a través de sus redes sociales", agregó la oficial.

El imputado, que cuenta con antecedentes policiales por tráfico de drogas, fue puesto a disposición de los tribunales de justicia de La Araucanía.