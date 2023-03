Colegios de Playa Ancha suspendieron sus clases ante temor por funeral narco

Varios colegios de Playa Ancha, en Valparaíso, decidieron suspender sus clases este martes debido a la programación de un funeral de alto riesgo en el Cementerio Número Tres del cerro.

Se trata de la sepultura del joven que, el miércoles pasado, fue asesinado a tiros frente a un colegio en la avenida Santos Ossa. Esta situación ha generado temor en el sector donde además se ve poca gente circulando por las calles.

La Universidad de Playa Ancha, por su parte, anunció la suspensión de clases a las 14:00 horas.

Daslav Mihovilovic, director Ejecutivo (s) SLEP de Valparaíso, confirmó que "velando por la protección de nuestros estudiantes, docentes, (...) hemos dado flexibilidad horaria a nuestros establecimientos Escuela Pacífico, Estadio Israel, Centro Educativo Reino de Suecia y Naciones Unidas, estando desde anoche en coordinación con nuestros policías y la Delegación Presidencial, que es la entidad encargada por velar la seguridad de nuestros establecimientos educaciones y en el territorio".

"Lamentamos profundamente que por este funeral de alto riesgo debamos tomar este tipo de decisiones, pero por cierto que la integridad de nuestra comunidad educativa siempre será nuestro principal objetivo", añadió.

Juan Salas, director del colegio Reino de Suecia, explicó que -en su caso- decidieron adelantar la hora de salida. Salas manifestó que "es un contexto que se desconoce, se habla de un funeral de alto riesgo, pero no se conoce lo que sucede el fin de semana, no se sabe los movimientos que ocurren en las calles, no se saben los cierres de calles (...) mientras se esperaba la entrega del cuerpo".

"Todo eso genera un ambiente super complejo para nuestra comunidad, para nuestros alumnos y para nuestros apoderados; en base a eso, nosotros hoy suspendimos las clases a mediodía para que se puedan retirar tranquilos a la casa. No obstante, ese mediodía topa con los horarios que tenemos del funeral, entonces le pedimos a cada papá para que ellos tomaran sus resguardos correspondientes".

Carabineros de Playa Ancha confirmó que hay un servicio policial especial para esta jornada en resguardo de la comunidad del sector. En tanto, la Delegación Presidencial no se ha referido a esta situación.

El capitán Víctor Torres, comisario de la Primera Comisaría Sur, manifestó que "Carabineros mantiene servicio dispuesto para el resguardo del entorno del lugar donde va a realizarse esta actividad y existe un despliegue operativo en terreno con la finalidad de darle tranquilidad a las personas que viven en el lugar y por aquellos lugares donde este funeral podría, eventualmente, circular".