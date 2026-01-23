Demuelen "minimarket de la droga" en Pudahuel: Tenía lista de precios y aceptaba débito

Carabineros concretó la demolición de un búnker de microtráfico ubicado en la comuna de Pudahuel, que operaba bajo una estructura comercial sofisticada y que había sido intervenido previamente, sin que cesaran sus actividades ilícitas.

El recinto fue bautizado como "el minimarket de la droga" debido a la forma en que operaban los delincuentes que lo regentaban: con métodos propios de un comercio establecido, incluyendo carteles con precios visibles, pagos mediante sistema transacción con tarjetas y un amplio stock de drogas para la venta.

Durante el operativo -el tercero de esta semana en el mismo lugar-, Carabineros incautó teléfonos celulares y diversas dosis de estupefacientes listas para su comercialización.

Según se pudo establecer, la ketamina y el tusi se vendían a 10 mil pesos por gramo, mientras que el "pito" de marihuana era el producto más módico, con un precio cercano a los mil pesos.

Pese a los intentos previos por desarticular este búnker, la banda volvía de manera inmediata. Pero esta nueva intervención logró capturar a los responsables directos del funcionamiento del punto de venta.

El capitán de Carabineros David Bustos explicó que el procedimiento se concretó en coordinación con la Fiscalía, basado en antecedentes aportados por la comunidad: "La información de los vecinos fue primordial", señaló, pues permitió obtener la orden de entrada y registro a dos inmuebles colindantes, donde se realizaron las detenciones.

En total, el procedimiento dejó siete personas detenidas: dos extranjeros y cinco chilenos, entre ellos un menor de 16 años.

El Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a los sistemas de pago utilizados por el grupo delictual, señalando que se trata de una práctica habitual:"En muchísimos operativos policiales vemos la aparición de POS con personas que han constituido empresas en un día, que han podido suscribir esos contratos, utilicen los medios de pago formal y, en consecuencia, el sistema financiero regular para generar ingresos ilícitos.", explicó.

El grupo quedó a disposición de la Justicia y pasará a control de detención en las próximas horas.