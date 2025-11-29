"Operación Norte Grande" dejó dos detenidos y casi dos toneladas de droga incautada

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI, por instrucción de la Fiscalía Sur, incautó cerca de dos toneladas de drogas y detuvo a dos personas de nacionalidad chilena, en el marco de la investigación denominada "Operación Norte Grande".

El procedimiento, que contó con apoyo de personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Copiapó y Antofagasta, permitió la incautación de 1.897 kilos de narcóticos: 1.595 de cannabis sativa, 225 de cocaína base y 76 de clorhidrato de cocaína.

En prisión preventiva quedaron 2 imputados por tráfico de 1900 kilos de diversas drogas transportadas desde del norte del país a la región metropolitana en causa liderada por Fiscal Crimen Organizado @fiscalia_RMSur Yans Escobar @FiscaliadeChile que se investiga con @PDI_CHILE pic.twitter.com/cWcAdn4Er9 — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) November 29, 2025

Durante la indagatoria se identificó a parte de una organización criminal dedicada al transporte de grandes cantidades de drogas desde el norte del país hacia la Región Metropolitana.

Los sospechosos se trasladaban hasta el sector de Minera Escondida, en la Región de Antofagasta, donde recibían la droga por parte de proveedores extranjeros para, posteriormente, trasladarla a Santiago.

"Luego de recibir y procesar información de interés, se logró dar con una estructura criminal que trasladaba alrededor de dos toneladas de droga desde el norte del país hacia la zona sur de la capital. Mediante la utilización de técnicas especiales de la Ley 20.000 y apoyados con trabajo de campo, se logró la detención de esta organización, la cual fue puesta a disposición del tribunal", detalló Eduardo Gatica de la PDI, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.

"Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita, de parte de ciudadanos bolivianos, en la Región de Antofagasta, y de su transporte hasta la Región Metropolitana", complementó el detective.

Ambos detenidos pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva, por orden del tribunal: "En virtud de los distintos antecedentes investigativos se decretó su prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, en donde además de la droga se incautaron vehículos y dinero en efectivo", detalló Milibor Bugueño, fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado.