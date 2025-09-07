Operativo antidrogas dejó dos detenidos en Villa Alemana: Tenían armas y municiones

La PDI detuvo a un hombre y una mujer por su presunta participación en delitos vinculados a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego en la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Según la investigación, realizada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal, las sustancias estaban destinadas a la comercialización en el sector.

"Se dio cumplimiento a una orden de entrada y registro e incautación, por infracción a la Ley 20.000, a un domicilio ubicado en calle El Bosque, donde se logró la detención de dos personas mayores de edad, a quienes se les encontró en su poder 12,93 gramos de cocaína base, 9,78 gramos de clorhidrato de cocaína, un revólver, nueve cartuchos calibre 38 y dos cartuchos calibre 9 milímetros", informó la subprefecta Fabiana Saldivia de la PDI.

Por disposición del Ministerio Público, ambos detenidos serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana.