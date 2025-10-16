Pareja brasileña fue detenida en Aeropuerto de Santiago por internar ayahuasca líquida

Una pareja de ciudadanos brasileños fue detenida en el Aeropuerto de Santiago por portar botellas con ayahuasca líquida, droga prohibida en nuestro país.

Personal de PDI y Aduanas se percató de esta situación al momento de revisar el equipaje, ante lo que los sujetos dijeron que eran sustancias para realizar actividades espirituales.

El fiscal Daniel Contreras detalló que "estas personas señalan ser de una comunidad indígena en Brasil y que esta droga la traerían a Chile invitados para realizar distintas funciones de carácter espiritual y de sanación".

"Es importante señalar que en Chile está prohibido cualquier importación de este tipo de droga. Esta droga, no tan solo en Chile, sino que en países como Brasil o Perú, donde se encuentran legalizados para este tipo de funciones, han existido personas fallecidas, y en Chile no existe ninguna persona facultada, no tenemos conocimiento de nadie que esté preparado para realizar este tipo de funciones", recordó.