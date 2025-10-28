Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

Persecución y disparos en Santiago: PDI frustró atropello en control y detuvo a dos sujetos

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa

Ante la amenaza inminente, los detectives hicieron uso de sus armas de servicio en al menos dos ocasiones.

Un proyectil impactó en el muslo de uno de los imputados.

Persecución y disparos en Santiago: PDI frustró atropello en control y detuvo a dos sujetos
 ATON
Un operativo policial que comenzó en Matta con San Diego, en la comuna de Santiago, culminó este martes con la detención de dos personas y un herido a bala.

La acción se originó a partir de una investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, que realizaba diligencias sobre la venta y distribución de sustancias ilícitas en el sector.

En el marco de la investigación, los detectives divisaron a bordo de un vehículo a dos individuos presuntamente vinculados al delito. Al intentar realizar un control vehicular e identificarse, los ocupantes del automóvil reaccionaron de forma violenta, intentando atropellar a los funcionarios policiales para evadir su detención y darse a la fuga.

Ante la amenaza inminente, los detectives hicieron uso de sus armas de servicio, disparando en al menos dos ocasiones.

El subprefecto Max Rojas, jefe de la Bicrim La Cisterna, confirmó que un proyectil impactó en el "muslo izquierdo del acompañante".

Ambos detenidos son mayores de edad y fueron puestos a disposición de la justicia.

