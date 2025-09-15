Policía incautó en Peñaflor gran cantidad de droga que sería vendida en Fiestas Patrias

La PDI realizó este lunes un megaoperativo en la población Nueva Peñaflor, en la comuna de Peñaflor, donde incautó una gran cantidad de droga que, según indicó el Ministerio Público, estaba destinada a ser comercializada durante las Fiestas Patrias.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) allanaron 21 domicilios identificados como puntos de venta y acopio de drogas, desde donde se incautaron armas, municiones y una diversidad de estupefacientes, incluyendo cocaína, marihuana, pasta base y ketamina. Cinco integrantes del clan familiar fueron detenidos, entre ellos el presunto líder.

Uno de los detalles más llamativos del operativo fue el hallazgo de parte de la droga enterrada en el patio de una de las viviendas intervenidas.

"Va a haber disponible mucha menos droga en estas Fiestas Patrias, lo que evidentemente va a asegurar unas Fiestas Patrias que van a ser mucho más tranquilas si no hubiésemos realizado este procedimiento", aseguró la fiscal metropolitana occidente, Tania Sironvalle.

"Por la cantidad de droga que incautamos, porque teníamos droga a granel, que estaba enterrada en uno de los patios, además de droga ya dosificada, da cuenta de que ellos se estaban preparando para que este fin de semana largo pudieran tener la disponibilidad suficiente de tener esta droga (para comercializar), que no solamente es cocaína y pasta base, sino que además ketamina", agregó la persecutora.

Según indicó el ente persecutor, la mayoría de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico se preparan para aumentar sus ventas durante Fiestas Patrias.