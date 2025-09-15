San Antonio: Incautan 850 kilos de droga que iban de Colombia a República Dominicana

Un trabajo coordinado de la Fiscalía de Valparaíso con el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada (Dipolmar), el OS7 de Carabineros, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía Nacional de Perú, permitió la detección e incautación de casi 850 kilogramos de marihuana creepy en el puerto de San Antonio.

Según detallaron las unidades involucradas en el procedimiento -que se bautizó como "Operación Independencia"- la droga ingresó a Chile por vía marítima desde Colombia, distribuida dentro de 40 cajas y un total de 762 paquetes.

El destino del cargamento ilícito era República Dominicana y su avalúo se estimó 3 mil 187 millones 147 mil pesos chilenos.

Trabajo interagencial, permitió incautación de 850 kilos de marihuana creepy en el Puerto de San Antonio, proveniente desde Colombia vía terrestre con destino final República Dominicana.

José Uribe, fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, destacó que este resultado fue "producto de un trabajo interagencial y de cooperación internacional".

"Queremos evitar que en nuestros puertos, que gozan de prestigio internacional, se abuse de ese prestigio y se utilicen como medio de paso para traficar desde países productores hasta países de destino de consumidores. Hemos realizado intensas alianzas con países vecinos -en este caso con Perú-, logrando detectar este cargamento que venía desde Colombia, con 850 kilos de marihuana de tipo creepy con alto poder adictivo y con efecto de la salud bastante importante", dijo el persecutor.

📢 Fiscal Jefe SACFI @FRValparaiso informa respecto al trabajo realizado en la denominada #OperaciónIndependencia donde se coordino con @DGTM_Chile @AduanaCL además de cooperación internacional con #Perú pic.twitter.com/X35Vv2HBTg — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) September 15, 2025

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, señaló que, en lo que a su institución correspondió, "el trabajo principal fue de perfilamiento".

"Cuando hay un riesgo directo, lo que se hace es inspeccionar directamente la carga (...) En este caso había un riesgo elevado, determinado por las unidades especializadas y técnicas (...). Por lo tanto, se procedió directamente a la apertura y fiscalización de la carga", explicó.