Temuco: PDI detuvo a sujeto e incautó marihuana y cocaína avaluadas en $120 millones
Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un operativo efectuado por la PDI de Temuco concluyó con la detención de una persona, además de la incautación de 10 kilos de marihuana y medio kilo de clorhidrato de cocaína; todo avaluado en 120 millones de pesos.
"La policía me informa que, efectivamente, en un domicilio de la ciudad, hay movimientos de tráfico, por lo que se controla a un consumidor de droga que compró allí un gramo de cocaína", dijo el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.
El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia. El operativo formó parte de un programa coordinado entre la PDI y la Fiscalía de Temuco con el fin de desbaratar bandas narco que operan en la capital.