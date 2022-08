Dueña de perros rottweiler que atacaron a niña sigue detenida y ya había sido multada

Las primeras diligencias tras el ataque de dos perros de raza rottweiler contra una niña de 5 años en La Reina, que se encuentra grave pero fuera de riesgo vital, revelaron que la dueña ya tenía multas porque los animales se habían escapado anteriormente.

El violento ataque, registrado este miércoles, se dio cuando la pequeña caminaba junto a su cuidadora en la copropiedad, ubicada en calle Simón Bolívar -entre Palmas de Mallorca y Santa Rita-, cuando, desde una casa, salieron los canes, que arremetieron contra ambas.

"No había nadie en la casa y a los dueños se les quedó el portón abierto. Entonces la niña iba circulando y los perros salen y la atacan. En ese transcurso de unos cinco fue en el que tuvieron que haber estado sucediendo los hechos (...) cinco minutos que la estuvieron atacando, eran gritos desesperantes", relató uno de los vecinos del sector.

Por este ataque la cuidadora resultó con lesiones en brazos y rodillas, mientras que la menor, producto de las múltiples mordidas, está siendo atendida -ahora fuera de riesgo vital- en el Hospital Militar, hasta donde fue llevada de urgencia por Carabineros.

Según las primeras diligencias, la mujer dueña de los perros -que se encuentra detenida por este hecho- ya había recibido algunas multas porque se habían escapado estos animales, generando algunas situaciones con los vecinos. Este dato está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

"LOS PERROS LA ARRASTRABAN A SU PROPIA CASA"

La cuidadora de la menor en el momento del ataque, señaló que los perros "la arrastraban al interior de su propia casa. No sé por qué estos perros atacan a los niños. El dueño nunca llegó; yo gritaba auxilio y me escuchó una vecina... Ella en medio me ayudó y luego llegó un joven y me ayudó a quitarle la niña a los perros, porque cuando yo intentaba quitarla ellos volvían a intentar morderla".

En tanto, la tía de la niña indicó que "fue una irresponsabilidad muy grande de estos dueños de no prevenir con el portón bien cerrado; no tener esta doble reja".

ALCALDE DE LA REINA: LA DUEÑA TENÍA ANTECEDENTES POR ESTE TEMA

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que "es un hecho muy complejo, nosotros estamos en un proceso de apoyo a las familias. Tenemos a nuestros abogados de 'La Reina te defiende' trabajando en este tema".

"Nosotros teníamos antecedentes previos de algunas multas que había tenido esta señora, dueña de los perros, que hoy día está en un proceso judicial por esta situación. También es una mujer adulta mayor, estamos estudiando el tema particular de ella", agregó.

Durante esta tarde la imputada será formalizada por la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida también como "Ley Cholito".