[En vivo] La formalización del sospechoso de asesinar a dos hermanos en El Bosque

Este lunes se realiza la formalización contra el -hasta ahora- único sospechoso del asesinato de dos hermanos, una menor de 14 y un joven de 18 años, ocurrido la noche del lunes en la comuna de El Bosque.

El presunto autor del crimen -un compañero de trabajo de la mamá de las víctimas y que arrendaba y vivía en la misma casa que la familia- fue detenido el pasado viernes en el cerro La Pincoya, en Huechuraba.

Al imputado se le acusa de los delitos de homicidio calificado contra Alex, y violación con homicidio, en el caso de Catalina; hechos que habrían ocurrido entre durante el lunes 17 de mayo, al interior del domicilio donde vivían.

TÍOS EXIGEN JUSTICIA

Sebastián Ubilla, el tío de las víctimas pidió justicia para sus sobrinos, asegurando que el único estamento capacitado para determinar las facultades mentales del victimario es el Servicio Médico Legal.

"Justicia para mis sobrinos, justicia para mis hijos... Porque ellos fueron como mis hijos. Yo estuve desde el primer momento en que mi hermana les dio a luz. La pena máxima, el dolor que yo tengo, no se lo doy a nadie. El dolor que yo siento en este momento es terrible", señaló.

Otro tío de las víctimas señaló que "a nosotros, como familia, no nos cabe ninguna duda que fue él el asesino de mis sobrinos. La mamá (del imputado) habla que el es esquizofrénico por lo que le dijo un colegio, pero los colegios no son centros médicos, no es el servicio médico legal. Quién acredita que la salud mental en este país son los peritos y los peritos están en el Servicio Médico Legal. Ellos son los que tienen que pronunciarse si es o no imputable ante la ley".

La Fiscalía pide prisión preventiva, a la espera de que se reúnan las evidencias correspondientes del caso.