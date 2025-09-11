Encuentran cadáveres de una octogenaria y su hijo al interior de casa en Cholchol

Una mujer de 86 años y su hijo de 48 fueron hallados sin vida al interior de su vivienda en el sector de Tromén, en la comuna de Cholchol, en la Región de La Araucanía.

La alerta fue dada por vecinos, quienes se extrañaron al no ver a la mujer desde hace unos dos meses.

Al concurrir a la casa, los vecinos encontraron los cuerpos de la madre y su hijo, que, según las primeras informaciones, tenían una data de muerte bastante avanzada.