Encuentran cuerpo de adolescente arrastrada por el río durante "rito de sanación"

Este martes fue encontrado el cuerpo de una adolescente de 15 años que había desaparecido en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, provincia del Ranco, tras participar en un "rito de sanación" mapuche.

La menor fue arrastrada por la corriente en el sector de Maihue, luego de ingresar al agua junto a un grupo de al menos 10 personas.

Su madre intentó rescatarla y logró salir por sus propios medios, mientras que un hombre de 49 años que también se lanzó en su auxilio continúa desaparecido.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ríos, subprefecto Hugo Leal, señaló que se solicitó apoyo a la Brigada Subacuática desde Santiago, además del despliegue de la Brigada Aeropolicial.

Paralelamente, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), bomberos y drones de la Delegación Presidencial participan en las labores.

El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, comentó que "nos encontramos en este lugar desplegados distintas instituciones, Carabineros, PDI, Bomberos, ONGs, la Municipalidad de Río Bueno, las delegaciones presidenciales y el Ministerio de Seguridad, para poder avanzar en la búsqueda de estas dos personas que están desaparecidas, y hasta el momento podemos señalar que tenemos resultados al encontrarse una de ellas".

"Están desarrollándose las acciones de rescate necesarias, la identificación del cuerpo (...) a la vez se iniciará un trabajo estratégico de planificación para continuar con la búsqueda y poder encontrar a la otra persona que se encuentra en estos momentos desaparecida", añadió.

Alvial destacó que "esto fue a través de un dron de televigilancia de nuestra Delegación Presidencial, no obstante el rescate fue desarrollado por todos los equipos desplegados en esta situación que es lamentable y que por supuesto estamos desde el Estado y la municipalidad trabajando para resolver".

Las labores de rastreo se extenderán durante toda la jornada para dar con el paradero del adulto desaparecido.