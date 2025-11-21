Estación Central: Ambulantes lanzaron aceite hirviendo a inspectores municipales

Tres inspectores municipales fueron agredidos, dos de ellos con aceite hirviendo, por un grupo de comerciantes ambulantes en la capitalina comuna de Estación Central este jueves.

Según la información policial, los hechos se iniciaron pasados el mediodía, en la intersección de Avenida 5 de abril con Francisco de Borja, cuando los funcionarios de Seguridad Municipal realizaban fiscalizaciones contra el comercio irregular.

En un violento actuar, estas personas lanzaron aceite hirviendo en contra de los funcionarios y levantaron barricadas, provocando también una interrupción en el flujo vehicular por algunos minutos.

Debido a este ataque, uno de los inspectores se mantiene en estado grave por quemaduras, mientras que otro quedó con lesiones de menor consideración al recibir gotas de este aceite.

Asimismo, un tercer funcionario resultó con lesiones en una de sus manos, luego de intentar cubrirse de un ataque con una silla.

Condena por el ataque

El violento hecho fue condenado por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien precisó que, "durante uno de los operativos que realizamos frecuentemente en el sector de las estaciones de buses, recibimos el ataque por parte de ambulantes que lanzaron aceite hirviendo a nuestros inspectores municipales".

"Condenamos estos hechos, y decir que vamos a seguir con esta estrategia de poder recuperar el espacio público. Es algo que tenemos que hacer en nuestra comuna", puntualizó el jefe comunal.