Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago8.1°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Estación Central: "Mono Eugenio" fue detenido por balazos contra seguridad municipal

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El ataque de esta madrugada involucró, al menos, ocho disparos.

Estación Central:
 ATON (Referencial)

El sospechoso registra antecedentes por lesiones y narcotráfico.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un delincuente de 46 años apodado "el mono Eugenio" fue detenido como presunto autor del ataque a tiros que, en horas de la madrugada de este lunes, afectó a un centro de seguridad municipal en la comuna de Estación Central.

El tiroteo no dejó personas lesionadas, pero involucró al menos ocho disparos hacia las dependencias situadas en calle Santa Teresa 1625. 

El mayor de Carabineros Eduardo Torrejón señaló que el sospechoso "mantiene antecedentes penales por otros delitos, donde destaca el tráfico de drogas y lesiones".

En su poder se halló, al momento de la detención, "una munición calibre nueve milímetros y un cuchillo".

"Por instrucción del Ministerio Público, pasará el día de mañana (martes) al primer control de detención por los delitos de porte de munición, porte de arma blanca, daños y disparos injustificados", añadió el oficial.

El arma utilizada en el incidente aún no ha sido encontrada.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada