Gobierno presentó plan para enfrentar aumento sostenido de estafas telefónicas

El Gobierno presentó este martes un plan de acción para enfrentar el "creciente" problema de las estafas telefónicas, tales como el SIM Swapping, el phishing o estafas telefónicas a través de llamadas de voz o el antiguo "cuento del tío", que afectan a cientos de usuarios de telecomunicaciones en todo el país, quienes son víctimas de la usurpación de datos personales, llegando incluso a perder el control de sus cuentas bancarias.

Durante el primer semestre de 2022, la PDI recibió 1.650 denuncias asociadas a las estafas telefónicas, más de la mitad de las 2.992 de todo el año 2021, siendo las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío, O'Higgins y La Araucanía las que concentran la mayor cantidad de casos.

El plan, encabezado por las subsecretarías de Telecomunicaciones y Prevención del Delito, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), contempla tres ejes: acción, fiscalización y prevención.

Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que desde el Gobierno "tenemos líneas de trabajo como deben ser con los actores privados de este país, pero particularmente queremos también dejar muy claro que necesitamos que las compañías telefónicas y los proveedores de servicios de Internet también redoblen sus esfuerzos como lo estamos haciendo nosotros, porque lo que tenemos que lograr es maximizar los recursos disponibles en lo público y lo privado".

"También hay un tercer factor que cobra la misma relevancia que el rol del Gobierno o el trabajo público y privado, y es el rol de la ciudadanía. Si bien nuestra responsabilidad es llamar al autocuidado, también le pedimos a la ciudadanía que se informe respecto de los diferentes mecanismos y acciones que puede ejecutar para vivir más seguros, protegerse y evitar ser víctima de este tipo de delitos", agregó Vergara.

ACCIÓN Y FISCALIZACIÓN

En lo medular, el primer eje del plan consiste en "una serie de normativas en las que está trabajando la Subtel, como mejoras en los protocolos de transacción entre las empresas y los usuarios, utilizando parámetros biométricos, que se darán a conocer a medida que se vayan implementando", detalló el Gobierno.

El segundo eje, en tanto, compromete una "constante fiscalización de los protocolos de las empresas de telecomunicaciones, evitando que la información personal de los usuarios esté en riesgo. Además, se busca que exista una coordinación entre la subsecretaría de Prevención del Delito y las policías".

"Estamos oficiando a las empresas para que sean más rigurosas en la entrega de tarjetas SIM, porque la principal causa de estafas que vemos hoy día es una portabilidad numérica no solicitada por el titular de la línea, mediante la que el estafador se hace del chip que tiene el número de la víctima y luego con ese número le roba su identidad digital", advirtió el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

"A partir de conocer información de su víctima, (los estafadores) solicitan a una empresa distinta una portabilidad numérica con datos de la víctima, la empresa que recibe no realiza suficiente verificación de la identidad y, por lo tanto, le entrega el SIM a una persona que no es el titular de la línea", expuso la autoridad.

RECOMENDACIONES

Finalmente, el tercer eje del plan contempla "entregar a los usuarios recomendaciones para que pueda identificar los diferentes tipos de estafas a través de canales masivos de información".

El jefe nacional de Cibercrimen de la PDI, prefecto inspector Luis Silva, señaló que "esto siempre va de la mano de algunos factores comunes, como la confianza. Las personas siguen teniendo excesiva confianza. A mi me gustaría preguntar quién ha leído los términos y condiciones de las últimas aplicaciones que han bajado a su celular o quién en su casa tiene actualizado su antivirus o tiene actualizadas todas las aplicaciones que tiene el celular".

"Cuando uno recibe una notificación a su celular de que debe actualizar el software del celular, y yo lo he visto haciendo clases, la mayoría de las personas no lo actualizan y lo dejan más adelante, pero mientras el celular no esté actualizado hay una brecha de seguridad que compromete la seguridad del equipo", añadió el detective.

En este contexto, las principales recomendaciones entregadas por el Gobierno para evitar caer en estafas están:

No entregar datos personales, bancarios o contraseñas solicitados por medios informales.

No abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos.



Desconfiar siempre de mensajes con ofertas atractivas o que estén mal escritos y que inciten a realizar una acción inmediata o urgente.

Se recomienda además cambiar las claves de manera periódica y mantener actualizados y protegidos sus dispositivos tecnológicos, evitando almacenar información sensible (claves, imágenes de cédula, tarjetas de coordenadas) en el celular.

Utilizar siempre los canales oficiales de las distintas instituciones y en caso de ser víctima de algún delito, realizar la denuncia de forma inmediata. Puedes llamar a Denuncia Seguro al 600 400 0101.