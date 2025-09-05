Cajera bancaria anotó $90 millones en vez de $9 en depósito y se compró un auto nuevo

Una insólita situación se registró en una sucursal del Banco Falabella en la comuna de Las Condes, donde una mujer agregó intencionalmente un cero a un depósito de 9 millones de pesos, para beneficiarse a sí misma y a un tercero.

El hecho ocurrió cuando un hombre de identidad desconocida ingresó al banco, sacó un número para ser atendido y se acercó a la ventanilla de la cajera identificada como Danitza.

El sujeto entregó un cupón de depósito con un RUT de destinario y un monto de 9 millones, y la funcionaria, según su confesión, agregó un cero a la cifra deliberadamente.

Solo tres minutos después, el titular de la cuenta retiró $45 millones en efectivo y un vale vista por otros $40 millones en una sucursal del Mall Plaza Vespucio. Más tarde, el vale fue cobrado en Plaza Egaña, mientras que otros dos millones fueron transferidos a otra cuenta, según informó LUN.

De acuerdo con la querella presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la operación activó una alerta del sistema al superar los $20 millones, lo que obligaba a la cajera a verificar el RUT del cliente, paso que finalmente no realizó.

Tras ser interrogada por la entidad bancaria, la mujer reconoció su participación en los hechos y escribió una confesión en la que aseguraba que personas prestamistas la obligaron a realizar las transacciones debido a una deuda de 7 millones que no pudo cubrir. "Busqué trabajo en diversos lugares para poder pagar", se lee en el documento.

Sin embargo, la investigación reveló que la funcionaria había cotizado un seguro de auto para un Mazda CX-5 2025, avaluado en 25 millones de pesos, cuya entrega estaba programada para el día siguiente del depósito; lo que generó dudas respecto a su declaración.

La mujer fue detenida y formalizada por delito de estafa, mientras que la Fiscalía se encuentra investigando sobre la posible extorsión de la que aseguró haber sido víctima.