Tópicos: País | Policial | Estafas

Desbaratan otra banda de prestamistas usureros: Operaban de Antofagasta a Chiloé

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Catorce delincuentes fueron detenidos, y 10 de ellos son colombianos.

Desbaratan otra banda de prestamistas usureros: Operaban de Antofagasta a Chiloé
 PDI

La PDI denominó a este trabajo como "Operación sin salida".

En portada

La Policía de Investigaciones desarticuló a una nueva banda criminal dedicada a los préstamos informales de dinero y al cobro de intereses usureros bajo la modalidad conocida como "gota a gota".

"En la madrugada de hoy (martes), 60 detectives se desplegaron en diversas ciudades del país -Antofagasta, Puerto Montt, Temuco y Castro- para realizar la detención de blancos investigativos", dijo el prefecto Paulo Moncada, jefe de la Prefectura Provincial de Chiloé de la PDI.

Como resultado de esta "Operación sin salida" -así denominada por la policía civil- "se logró la detención de 14 personas: 10 de ellas colombianas, y de esas 10, cinco en situación irregular en nuestro país. Las otras cuatro personas detenidas son chilenas", añadió Moncada.

"En este operativo, que fue por delitos de usura, asociación ilícita y lavado de activos, se logró incautar más de 60 millones de pesos chilenos, pesos colombianos, pesos dominicanos, pesos argentinos y dólares americanos", añadió el oficial.

Las diligencias continúan en desarrollo y hay coordinaciones con Interpol para determinar posibles ramificaciones internacionales de esta red criminal.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, y serán formalizados el jueves.

Las + leídas
En portada