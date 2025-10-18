Los Lagos: Prisión preventiva para siete prestamistas que utilizaban método "gota a gota"

El Juzgado de Garantía de Ancud decretó la medida cautelar de prisión preventiva para siete de los 14 imputados detenidos en el marco de una investigación por préstamos ilegales de dinero y al cobro de intereses usureros bajo la modalidad conocida como "gota a gota" en la Región de Los Lagos.

⭕️En punto de prensa de la Prefectura Chiloé, junto a la Brigada de Investigación Criminal Ancud, @FiscaliaRegionX, @DPPChiloe y seremi de @minsegpublicacl, se abordó el proceso investigativo que permitió desarticular una organización dedicada a préstamos de dinero "gota a gota". pic.twitter.com/HxHfUoioKA — PDI_LosLagos (@PDI_LosLagos) October 16, 2025

La investigación, que se inició a raíz de denuncias en las comunas de Ancud y Castro, culminó con allanamientos en diversas ciudades del país. En los operativos se logró incautar 62 millones de pesos en efectivo, cuatro vehículos motorizados (incluyendo camionetas y motos), además de una gran cantidad de celulares, cuadernos y aparatos electrónicos que la banda utilizaba para llevar el registro contable de los préstamos y sus víctimas.

También se incautó una libreta de acuerdo de unión civil, dado que los extranjeros la utilizaban esta modalidad para regularizar su situación migratoria en Chile, por lo que se determinó -mediante la indagación- que los imputados pagaban por efectuar dicho contrato legal.

Diez de los detenidos son de nacionalidad extranjera, y cinco de ellos se encontraban en situación irregular en el país.

"La Unidad de Análisis Criminal de la región de Los Lagos formalizó a 14 imputados detenidos por una investigación en la que logramos acreditar diversos delitos respecto a préstamos ilegales que se hacían con altas tasas de interés a las víctimas", informó el persecutor Rodrigo Oyarzún.

"En ese contexto, formalizamos por delitos de asociación delictiva, delito de lavado de activos y delito de usura, obteniendo la prisión preventiva de siete de esos 14 imputados. A los otros siete imputados se les decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, apelamos de esta resolución, la que será revisada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt", agregó el fiscal de la mencionada repartición del Ministerio Público.

Gobierno: "Se han adoptado las medidas"

La seremi de Seguridad Pública de Los Lagos, Patricia Rada, se refirió a la presunta participación de una funcionaria de la Municipalidad de Castro y Oficina de Prevención del Delito: "Lamentablemente, hoy día vemos que habría una funcionaria del municipio que prestaba servicios ahí, quien estaría involucrada en este procedimiento", explicó.

"Ninguna de las personas detenidas contaba con antecedentes. El sistema de reclutamiento fue llevado con total normalidad y hoy día que se conocen los antecedentes que ya están expuestos. Se han adoptado todas las medidas necesarias desde la perspectiva penal, pero también desde la administrativa", indicó la autoridad.

La investigación contempla el trabajo conjunto del Departamento de Asuntos Internacionales de la PDI e Interpol, ya que se presume que otros sujetos de interés policial podrían encontrarse en el extranjero.