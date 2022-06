PDI alerta sobre estafas en plataformas que ofrecen créditos hipotecarios o de consumo

Tras la alerta levantada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre una serie de entidades que ofrecen créditos y plataformas de inversión y que no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión, la PDI inició una investigación al respecto y llamó a los usuarios a estar atentos a las señales que están en un sitio fraudulento.

El subinspector Mauricio Bravo, de la Bridec Metropolitana, recordó que la CMF levantó una alerta que "se relaciona con la publicación de distintas página web que dicen prestar el servicio para la obtención y tramitación de crédito hipotecario o crédito de consumo, lo cual es totalmente fraudulento porque no se encuentra regulado por esta Comisión".

Ante esto, añadió, "la Policía de Investigaciones de Chile realiza una alerta al público para que tenga señales claras al momento de realizar este tipo de trámite".

"Lo principal es cuando quieran realizar cualquier tramitación relativa a la obtención de un crédito hipotecario o crédito de consumo es que lo hagan directamente en una sucursal bancaria, no a través de un tercero, o bien si lo realizan por internet, sea en la página del propio banco y no páginas ajenas a entidades financieras que no se encuentran reguladas por la Comisión para el Mercado", agregó.

Con respecto a la investigación, ya se han descubierto tres oferentes de créditos aparentando ser regulados, y que solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados a quienes los solicitaron.

Las entidades denunciadas funcionan en los siguientes sitios web: Corpocofisa; Cooperativa Crediticia; Suaval Compañía de Créditos S.A.