Rafael Garay apunta al alcoholismo como causa de sus delitos: Estafé, pero no soy estafador

El ingeniero comercial Rafael Garay apuntó a su adicción al alcohol como causante de las millonarias estafas que realizó, aunque recalcó que "no es un estafador".

En conversación con El Mercurio desde el anexo cárcel Capitán Yáber, Garay aseveró que "estafador es el que vive haciendo estafas. Yo me mandé una cagada, que se llama estafa, por lo tanto estafé. Pero no he tenido esa conducta antes ni la voy a tener después. Lo que tengo es un buen plan que debería funcionar bastante bien de cómo voy a devolver un gran porcentaje del dinero que queda por devolver".

"Con el paso de los meses he ido construyendo un plan que les voy a proponer cuando pueda hablar con los querellantes, que ahora es imposible, un plan bastante decente donde yo creo que va a mejorar todo. Ojo, yo voy a ser condenado porque yo cometí un error. Eso se llama estafa por el Código Penal", destacó.

El ex candidato a senador dijo que "soy adicto. Independiente que lleve ahora 18, 19 meses sin tomar. Pero el adicto aprende a mentir, aprende a ocultar, a proteger sus instancias de consumo. Había muchas veces, por ejemplo, que yo daba una entrevista en vivo, súper exitosa en televisión a media noche, pero yo no me iba para la casa".

"Yo me iba a tomar, y llamaba a mis amigos, y uno dice, ¿cómo gastaba tanto? Bueno, muy sencillo: si tú eres el tipo que pone las lucas, sales con 10 amigos, y cuesta 50 lucas un trago, y haces una ronda con diez amigos, son 500 lucas", recordó.

Al ser consultado sobre sus ideas suicidas, Garay respondió que la última vez que lo intentó fue "el día que se me ocurrió la estupidez, la mentira asquerosa de decir que estaba enfermo (tumor cerebral). Puse en mi Facebook que estaba enfermo y me puse una sobredosis de insulina, que debería haber sido mortal. Me puse 15 ampollas. Con eso supuestamente estaba listo, pero desperté en mi departamento en La Dehesa. Yo estaba muerto ese día, o eso es lo que creía. O eso es lo que quería".