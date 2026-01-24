Santiago: Cae delincuente que estafaba a turistas extranjeros en casas de cambio

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este sábado a un sujeto acusado de integrar una extensa red de estafadores que operan en el centro de Santiago, donde engañan a turistas que acuden a casas de cambio, a quienes les sustraen principalmente dólares estadounidenses.

El teniente coronel Hugo Troncoso de Carabineros informó que la banda que integraba el imputado "actuaba en el Paseo Ahumada y Estado, que son arterias donde existen casas de cambio en la comuna. El modus operandi de estas personas era captar a turistas y poder efectuar el cambio monetario de divisa, ofreciendo dinero a mejor precio. Una vez que ya contaban con el dinero en su poder, les era sustraído y, posteriormente, huían dejando a estos turistas varados, sin tener respuesta alguna".

El oficial agregó que el detenido mantiene una serie de antecedentes por delitos similares y que se mantienen las diligencias para capturar al resto de la mencionada banda.