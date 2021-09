Ex alcalde de San Ramón admitió que solicitó que le realizaran depósitos y préstamos

El ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS) admitió que pidió que le realizaran depósitos y préstamos, tras declarar por primera vez ante tribunales para rebajar su medida cautelar.

Aguilera se encuentra privado de libertad en el penal Santiago I desde el 27 de julio por considerarse un peligro para la seguridad de la sociedad tras ser formalizado por enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y el delito de lavado de dinero.

Pese a que prestó declaraciones, el tribunal rechazó la solicitud y dentro de los próximos días la Corte de Apelaciones de San Miguel tendrá que resolver dicha apelación, según informó El Mercurio.

Aguilera declaró el pasado 21 de septiembre por casi 10 horas en donde partió recordando sus origenes. "Me crié en la población La Bandera de San Ramón junto a mis padres en un campamento, lugar donde comencé mi vida pública como dirigente secundario" y señaló que de esa manera inició su militancia en el Partido Socialista donde tuvo la oportunidad de "ser dos veces vicepresidente nacional".

Enriquecimiento ilícito

Sobre la imputación del delito por enriquecimiento ilícito, el ex alcalde aseguró que las cuentas bancarias que se indicaron en su formalización son de su propiedad. Se trata de una del Banco Santander y del Banco Estado, las que registran varios depósitos en efectivo por caja realizados entre 2013 y 2017.

"Yo sí tenía conocimiento y conciencia de su ocurrencia", dijo sobre los depósitos que figuran en aquellas cuentas y descartó que se le realizaran "depósitos que yo no conociera, aunque es posible que alguno marginal se escapara a mi conocimiento".

"Era yo mismo o bien personas a quienes yo encargaba hacerlo con dinero que yo les entregaba", afirmó sobre las personas que realizaban dichos depósitos, ya que según aseguró "no tenía tiempo suficiente para trámites bancarios, atendidas mis funciones de alcalde".

Consultado sobre las personas a quienes les solicitaba efectuar los depósitos, Aguilera detalló que recuerda a su secretaria Erika Meléndez, un ex funcionario municipal llamado Daniel García, su hermana Mónica Aguilera, Ángel Omerovich y otras que no recuerda; "en general, se trataba de personas de confianza", indicó.

La excepción, según señala El Mercurio, fue Roberto Martínez, quien le realizó giros al extranjero por tres millones de pesos.

Origen del dinero

Aguilera aseguró que el origen de esos montos en efectivo serían tarjetas de crédito, créditos de consumo, "la enajenación de un bien raíz y mis remuneraciones y préstamos de personas cercanas" a quienes les solicitaba realizar la acción; "esos me hacían -los depósitos- en base a la confianza por ser alcalde".

Además afirmó que realizaban giros y posterior depósitos en sus cuentas ya que debía "demostrar liquidez" tras solicitar la preaprobación de un crédito hipótecario en el Banco Santander para adquirir una casa en la Reina. "Yo debía tener un saldo de al menos 60 millones de pesos en mi cuenta previo a la firma de la promesa para demostrar liquidez".

Consultado sobre sus otros ingresos, la ex autoridad comunal justificó aquellos con "préstamos" realizados por otras "personas cercanas" (hermana, secretaria y el ex funcionario) "por el mismo motivo de la necesidad de mantener un alto saldo" en su cuenta corriente, para poder "dar seguridad al banco" que le otorgaría el crédito, pese a que no firmó papeles que lo respaldaran.

Sobre la compra de la casa mencionada, Aguilera relató que para adquirirla vendió una propiedad de Palena en 30 cuotas por un total de 125 millones de pesos cuyos pagos los realizaba a un comprador que tiene causas por estafa, donde él "iba directamente a su casa con dinero en efectivo", sin recibir comprobantes.

Así, aseguró que el pie de la propiedad de 100 millones de pesos, no se pagó en efectivo sino que en 19 pagos con dineros que son parte de su saldo en sus cuentas corrientes.

Cohecho

Sobre las transferencias realizadas por José Miguel Zapata Vergara a sus cuentas, quien es dueño de una empresa llamada Coordenadas AIES - que se adjudicó licitaciones y recibía pagos del municipio-, el imputado desconoció los hechos.

"Lo desconocía. Lo anterior debido a que las personas involucradas con las licitaciones en materia de apertura y adjudicación de ofertas no tenían que ver conmigo, al contrario, se trataba de funcionarios que venían de la administración del alcalde anterior y que eran derechamente mis enemigos o adversarios políticos, me refiero a José Martínez Sagredo (DC), Sergio Aguilera (PPD), entre otros", según afirmó.

Según consignan, de esta persona recibió cerca de 20 millones de pesos, dos depósitos por $9.900.000, por lo que el Aguilera insistió en que "tal depósito corresponde a un préstamos que yo solicité porque ese mismo día se firmaba la promesa de compraventa" de la nueva casa, suma que devolvió en efectivo durante esa misma semana.

Además, reconoció la versión de un testigo que aseguró que acompañaba a Zapata a reunirse con el imputado para entregar documentos de la licitación. "Pudo ocurrir en algunas ocasiones, pero descarto que esas reuniones se refieran a las licitaciones", y agregó que lo conocía ya que pertenecían a "Renovación Socialista", una tendencia dentro del PS.

También se le consultó por una transferencia de tres millones de pesos que realizó Zapata a su cuenta, la que aseguró que no "corresponde a cohecho". "Debido a las diversas actividades políticas -del Partido Socialista cuando era vicepresidente- en ocasiones era necesario que los militantes hiciéramos aportes para financiar diversas actividades políticas, ese dinero lo aporté por la vía de una transferencia electrónica a Zapata", quien era el coordinador de dichas actividades.

"La trasferencia de esos tres millones corresponde a una colecta que se efectúo para devolverme el dinero", aclaró. También señaló que es "falso" que condicionara la participación de Zapata en la licitación de San Ramón con un aporte previo.

Por último, descartó que en su comando hayan participado narcotráficantes afirmando que "en su momento denuncié a diversas bandas de micro y narcotraficantes de San Ramón ante Fiscalía Sur". "Jamás alguna de estas dos personas aportaron dinero a mis campañas ni materiales", puntualizó.