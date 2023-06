Familia demolió el mausoleo narco de Lo Espejo y dejó un mensaje: "Bukele de cartón"

El mausoleo en memoria de Diego Marchant, erigido en la plaza Salvador Allende de la población José María Caro, en Lo Espejo, amaneció este lunes demolido, aparentemente a manos de habitantes del sector.

La estructura con forma de castillo rendía tributo a uno de los hijos del líder del clan "Los Marchant", al que en 2021 la PDI incautó 5.800 millones de pesos en drogas.

La familia conversó con Cooperativa y confirmó que la demolición fue realizada por ellos de manera voluntaria en la madrugada, ya que sabían que iba a ser demolido esta semana y no querían que el hecho fuera mediático.

Al mismo tiempo, señalaron que el rayado "Bukele de cartón" fue dedicado al Presidente Gabriel Boric.

Luego de la Cuenta Pública del jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había anunciado que este "narcomausoleo" iba a ser el primero en ser destruido por las autoridades en el marco de la iniciativa de demolición de este tipo de construcciones en distintas poblaciones del país, que comienza esta semana.

Sin embargo, el "castillo narco" fue desarmado por vecinos del sector, presumiblemente familiares de Marchant, adelantándose a la medida del Gobierno.

En la víspera, la alcaldesa Javiera Reyes había valorado "la decisión del Presidente Boric de considerar a Lo Espejo, una comuna postergada desde siempre", y apuntó a que "lo relevante, más allá de la intervención física del espacio donde está la construcción irregular, es lo que se proyecta".

La jefa comunal también se refirió a que el plan no solo considera la demolición, sino también la instalación de infraestructura pública en esos lugares. "Este sector tiene una inversión por parte del estado de 1.200 millones de pesos, destinados a la Escuela Blue Star".

ALCALDESA: DECISIÓN "RESPONDE A LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE"

Esta jornada, Reyes indicó que la decisión de la familia "responde a la determinación del Presidente y con la que se ha abordado el tema", ya que "si estos grupos no vieran que esto va a ocurrir de verdad, probablemente esta destrucción o desmantelamiento que se hizo no se hubiera producido".

"Este lugar en particular es símbolo del miedo, y creo que cuando la misma prensa ha ido a preguntar a los vecinos qué les parece, todos los que no se atreven a comentar no se atreven porque no quieren decir públicamente que no están de acuerdo con que existan construcciones como éstas", reflexionó.

Además, la alcaldesa indicó que se va a realizar el retiro de los escombros del memorial, aunque para ello falta resolver algunos asuntos administrativos, y que el plan seguirá sí o sí la próxima semana.