Carabineros investiga posible femicidio e intento de suicidio en vivienda de Santiago

Personal de Carabineros investiga un posible femicidio registrado durante la madrugada de este martes en la comuna de Santiago, hecho ocurrido en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en Victoria con Lord Cochrane, donde vecinos llamaron a Carabineros y a los hijos de la pareja -ambos colombianos- sobre una pelea al interior del recinto.

Al ingresar a la casa, los hijos encontraron a sus dos padres heridos con arma blanca, y aunque preliminarmente Carabineros apuntaba a una agresión mutua, el caso está siendo investigado como femicidio con intento de suicidio.

El capitán Sheng Castillo comentó que "los hijos de la persona lesionada son quienes nos entregan esa información, que se habría originado en una discusión al interior del inmueble entre el hombre y la mujer por razones que se investigan, no está determinado cuál sería el origen de esta discusión, en la cual ambos se habrían agredido mutuamente".

Por su parte, el fiscal Felipe Olivari detalló que "los hijos habrían manifestado que su padre les hizo un llamado cerca de las 03:00 horas, pidiéndoles perdón por lo que iba a hacer, y hay una libreta o agenda donde hay unos pedidos de disculpas manuscritos, que tenemos que confirmar si son del padre hacia los hijos, que dejó en el sitio del suceso".

La mujer murió en el mismo lugar, mientras que el hombre de 65 años fue trasladado hasta el Hospital San Borja, donde se encuentra en estado grave y con riesgo vital.