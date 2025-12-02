Dictan primera condena de femicidio no íntimo por razones de género en Chile

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción pronunció este martes la primera condena dictada en Chile para el delito de femicidio no íntimo por razones de género.

José Eduardo Morales Morales, de 38 años, fue declarado culpable de la violación y el asesinato de la joven Daniela Antonia Olate Venegas, de 23, crimen cometido el 16 de julio de 2024 en la comuna de Florida, en la Región del Biobío.

En el juicio se acreditó que la estudiante, en un día feriado, había estado esperando locomoción colectiva y aceptó un "aventón" que le ofreció el sujeto, quien terminó asesinándola y dejando abandonado su cuerpo en un lugar despoblado, entre Florida y Concepción.

Después de 5 años que existe la figura del FEMICIDIO NO ÍNTIMO esta es la primera CONDENA por dicha figura en Chile, en la causal que la motivación del asesinato es un crimen de género @Cooperativa https://t.co/f6dJTLZMfU — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 2, 2025

La jueza Marcela Norris fue la encargada, este martes, de comunicar el veredicto con que el tribunal resolvió "condenar al acusado, José Eduardo Morales Morales, en calidad de autor del delito consumado de femicidio no íntimo por razones de género".

La resolución detalló que el asesino "se desplazaba (en vehículo) por la Ruta N-48 en dirección hacia Florida, trayecto que interrumpió al percatarse de la presencia de Daniela, mujer joven que se encontraba sola en un paradero en dirección contraria".

"En esas circunstancias, Morales modificó su trayecto, devolviéndose por la misma ruta, pero hacia Concepción, pasando por donde ésta (Olate) se encontraba, ofreciendo llevarla, cuestión que la víctima aceptó", leyó la magistrada.

La Fiscalía aspira a una pena de presidio perpetuo calificado para Morales.