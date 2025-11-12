Femicidio íntimo: Imputan a hombre por el crimen de su pareja, hallada en ruta Freire-Villarrica

Un hombre identificado como Marcelo Quintana Morales quedó este miércoles en prisión preventiva, imputado por el presunto femicidio de su pareja, una mujer de 60 años.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el domingo en la ruta que conecta Freire con Villarrica, en la Región de La Araucanía, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas.

Según las primeras diligencias policiales y la investigación llevada a cabo, el caso corresponde a un femicidio íntimo que presuntamente ocurrió el sábado en el contexto de una discusión.

Tras el hallazgo del cadáver y las indagaciones pertinentes, Quintana fue rápidamente detenido por la policía, quedando a disposición de los tribunales de justicia.

"El día de hoy, el imputado Marcelo Quintana Morales fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Pitrufquén por el delito de femicidio íntimo, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva", confirmó la fiscal Magna Gómez.

Finalmente, la persecutora comunicó que se otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.