Investigan femicidio frustrado en Quinta Normal: Sujeto apuñaló a su pareja

Personal de Carabineros investiga un caso de femicidio frustrado registrado durante la madrugada de este martes, luego que una mujer fuera apuñalada por su pareja de nacionalidad venezolana.

Tras el hecho, el sujeto huyó del lugar y se refugió en un domicilio en la comuna de Quinta Normal. El dueño del inmueble pensó que se trataba de un ladrón y forcejearon con un arma de fuego, terminando el hombre con un disparo en la zona del hombro.

Tanto la mujer como el dueño del inmueble fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes, mientras que el sujeto fue detenido.

La mujer se encuentra en riesgo vital y perdió un bebé que se encontraba en etapa de gestación.