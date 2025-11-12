Las pistas que llevaron hasta el sospechoso de violar y asesinar a Valentina Alarcón

El 15° Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva de Robinson Saunders, apodado "El cebolla", principal sospechoso del asesinato de Valentina Alarcón, joven de 26 años que estuvo 15 días desaparecida, hasta que su cuerpo fue encontrado el lunes en La Pintana.

Saunders, de 33 años y con antecedentes penales, fue detenido esta mañana en su domicilio y formalizado durante la tarde por delitos de femicidio con violación y robo con homicidio: arriesgando una pena que va desde cadena perpetua simple hasta cadena perpetua calificada.

"Se trata de un hecho gravísimo, donde la pena probable para este tipo de ilícitos es la de presidio perpetuo", resaltó el fiscal Álex Cortez, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En la audiencia, el Ministerio Público explicó que la georreferenciación del teléfono celular de la víctima fue clave para vincular a Saunders con el crimen.

Además, un testigo protegido que presenció los hechos, pero que no denunció inicialmente, termina de configurar los antecedentes que apuntan a su responsabilidad en el crimen.

"Esto parte como una presunta desgracia de Valentina, y desde el minuto uno comenzamos a levantar toda la información en conjunto con la familia, con quien nos entrevistamos y nunca descartamos ninguna hipótesis de investigación. Gracias al trabajo de medidas intrusivas que realizamos, logramos la georreferenciación de Valentina, que nos dio la comuna de La Pintana y (específicamente) la Población El Castillo", señaló la fiscal Pamela Bustamante.

"El tema del celular de la víctima es un ámbito esencial de esta investigación, porque la georreferenciación del teléfono fue lo que nos llevó a El Castillo. Y ahí localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono", remarcó Bustamante.

"Nosotros entendemos que, más que un conocimiento personal (entre víctima y victimario), lamentablemente Valentina consumía droga, por lo tanto ella llegó a ese domicilio (de La Pintana) a consumir droga. El problema se produce después, cuando este sujeto la empieza a forzar, a violarla", precisó.

Fiscales Alfredo Cerri @ECOH_FiscaliaRM y Pamela Bustamante @fiscalia_RMSur obtuvieron la prisión preventiva para imputado formalizado por violación con femicidio y robo con homicidio ocurrido en la comuna de La Pintana contra víctima que mantenía denuncia por presunta desgracia pic.twitter.com/1Iqg4ki99N — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 12, 2025

El fiscal ECOH Alfredo Cerri detalló que "la data de muerte (de la víctima) es de aproximadamente dos semanas".

"Probablemente (...) estuvo bastante tiempo el cadáver en ese lugar, lo que generó todo el proceso de descomposición que, finalmente, también fue entregando antecedentes para poder determinar el lugar (de los hechos)... Dentro de la misma comunidad se empezó a dar los antecedentes respecto a lo que estaba ocurriendo, y eso derivó también en los diferentes testigos que permitieron ir acreditando la teoría del caso por parte de la Fiscalía", señaló Cerri.

El persecutor enfatizó que "la investigación da cuenta de que él (Robinson Saunders) es la persona que habría realizado toda la actividad y el delito en perjuicio de la víctima. Ésa es la persona principal en este caso y la responsable de los delitos".

El preinforme de autopsia señala que la causa principal de la muerte es asfixia.

El tribunal determinó un plazo de 180 días para la investigación, que sigue adelante con diligencias respecto a otros sujetos.