Mujer a quien su ex marido le quemó la casa: Me golpeó mucho y me decía "tienes que morir"

Tranquila, pero decidida. Griselda Cueto llegó este viernes hasta el Tribunal de Garantía de Limache, acompañada por autoridades, para querellarse en contra de su ex pareja; el padre de uno de sus hijos, y autor de brutales actos de violencia intrafamiliar.

En enero último Jorge Bravo, de 45 años, le quebró una pierna, lo que le significó una prohibición de acercamiento, pero hace sólo unos días no solamente la amenazó con un cuchillo en la garganta, sino que quemó su casa, en Villa Alemana.

Cueto perdió sus cosas y las de su hijo, pero hoy se siente algo más tranquila, dado que su ex marido cumple prisión preventiva. "Es como un alivio porque él me golpeó mucho, él me decía: 'Tienes que morirte'. De hecho, me quebró el pie..", recordó.

Acompañamos a Griselda Cueto de #VillaAlemana a interponer una querella a en contra de su ex pareja, quien la agredió pese a tener una medida cautelar. Trabajaremos para aprobar lo antes posible el control telemático de quienes deban cumplir órdenes de alejamiento por VIF. pic.twitter.com/RCdOpjt8jA — Andrés Longton (@andreslongton) 18 de mayo de 2018

Por eso, la mujer pidió que la justicia haga lo debido: "Sueltan todos los años a cientos de delincuentes a la lotería, ¿y las víctimas, qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con la gente que anda por la calle vigilando que nuestro victimario no nos arroje a una micro, o que nos clave un cuchillo?", expresó.

"Cuando me casé nunca esperé que pasara esto. Espero que la justicia actúe y que no haya mas personas como yo", agregó emocionada.

@MinMujeryEG através de @sernameg_valpo hemos interpuesto querella por los delitos de femicidio frustrado, incendio, desacato y amenazas que afectaron a Griselda en #VillaAlemana la apoyamos con ayuda social, psicológica y jurídica a Griselda y su familia#BastaDeViolencia pic.twitter.com/tynBI09nDJ — Valentina Stagno Gray (@vstagnogray) 18 de mayo de 2018

La querella

La acción legal fue interpuesta por la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, y por la directora del Sernameg, Valentina Stagno, en el Tribunal de Garantía de Villa Alemana, por los delitos femicidio frustrado, incendio y desacato, ya que -como se indicó- al momento del ataque el hombre contaba con una orden de alejamiento.